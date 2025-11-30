「ストレンジャー・シングス」がブルーシールとコラボ ─ 限定アイス、パフェ、クレープが登場

「ストレンジャー・シングス」と、沖縄初の「ブルーシール」がコラボレーション。限定のアイスなどコラボメニューが登場する。

「ストレンジャー・シングス」×ブルーシールのコラボレーションアイス「Salt Cookies with Butterscotch-塩ちんすこうバタースコッチ―」

「ストレンジャー・シングス」に登場するアイスクリームショップ「Scoops Ahoy」にも登場する「バタースコッチ」を、ブルーシールの人気NO.1フレーバー「塩ちんすこう」と組み合わせた限定フレーバーを数量限定で販売。

El’s Waffle Parfait-イレブンのワッフルパフェ-

数量限定アクリルキーホルダー付き「El’s Waffle Parfait-イレブンのワッフルパフェ-」「Upside Down Crepe-アップサイドダウンクレープ-」

「ストレンジャー・シングス」の主人公、イレブンの好物であるワッフルと、

ドラマを見ながら食べたくなるアイテム、ポップコーンの食感も楽しめる

アメリカンなコラボパフェは、アイスが2種類選べるので、自分好みのパフェとしても楽しめる。もちろんおすすめのアイスは「Salt Cookies with Butterscotch-塩ちんすこうバタースコッチ―」。

※価格は店舗によって異なります

Upside Down Crepe-アップサイドダウンクレープ-

生地を黒に染めて「ストレンジャー・シングス」の裏側の世界を表現したクレープは、濃厚なブラウニーケーキに、デモゴルゴンが襲いかかってくるようにも見えるストロベリー、チョコレートソースにポップコーンの食感が楽しめる、限定クレープ。アイスも１種類選べるので、自分好みのアップサイドダウンを楽しんでみて。

※価格は店舗によって異なります

コラボパフェまたはコラボクレープを購入したお客様には、数量限定コラボアクリルキーホルダーをプレゼント。第１弾は、2025年12月1日開始で、エル、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカスの主要キャストが配置された、シーズン5メインキービジュアルデザイン。2026年1月1日開始の第2弾デザインは、ピクセル加工された裏側の世界に潜むデモゴルゴンがレトロな印象のデザイン。いずれも今回の企画のために制作した限定アクリルキーホルダー。

※数量限定のため予定より早く無くなった場合、キーホルダープレゼントを終了させていただきます。予めご了承ください。※一部店舗では実施していない場合がございます。

ブルーシール直営店・FC店で販売。2025年12月1日（月）より。数量限定。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の期間限定スペシャルポップアップストアにてブルーシールアイスが登場

ポップアップストア「V.A .| STRANGER THINGS HOUSE（ヴイエー ストレンジャーシングスハウス）」。作中に登場するアイスクリームショップ「SCOOPS AHOY（スクープス アホイ）」が再現。「BLUE SEAL（ブルーシール）」とのコラボレーションアイスが限定メニューとして楽しめる。

ポップアップ期間は2025年11月27日（木）～2025年12月28日（日）。V.A.（東京都渋谷区神宮前6-1-9）にて。