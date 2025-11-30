Ìó700Ëü±ß¡ª Æü»º¡Ö¡È¿·¡É¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡× ¡Ö¸½¹Ô·¿¤Î½¸ÂçÀ®¡×¤Ï¡ÈÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÉÂ²ó¤ê¡ßÀº×û¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¡×ÁõÃå¡ª ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö400R¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤É¤ó¤Ê¼Ö¡©
¡Ö¸½¹Ô¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î½¸ÂçÀ®¡× NISMO¤È¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¡©
¡¡Ä¹Ç¯¡¢Æü»º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ´¤ì¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¿·¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ»á¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¶á¤¤¾Íè¤Î¼¡´ü·¿¤ÎÅêÆþ¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤Î³«ºÅÄ¾Á°¤È¤Ê¤ë2025Ç¯10·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¸ÂÄê¼Ö¡Ö400R¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¿·¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡JMS2025¤ÎÆü»º¥Ö¡¼¥¹¤ÇÃ´Åö¼Ô¤«¤é»Ç¤Ã¤¿¸ÂÄê¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï2025Ç¯10·î27Æü¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥»¥À¥ó¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î°ìÉô»ÅÍÍ¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÂÄê¼Ö¡Ö400R¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î²þÎÉÅÀ¤Ï¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤Îµ¡Ç½¸þ¾å¤ä³Æ¼ïºÇ¿·¤ÎË¡µ¬¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤¬¥á¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤Ç¹¥É¾¤Ê¿·¿§¡Ö¥ï¥ó¥¬¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤ÎÄÉ²Ã¤âÏÃÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¡¡Æü»º¤Ï¥ï¥ó¥¬¥ó¥Ö¥ë¡¼¤òÃ±¤Ê¤ë¿·¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤ß¤ËÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÁö¤ê¤Ø¤Î¹´¤ê¤ò¿§¤Ç¤â¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤Àº£²ó¤Î²þÎÉ¤ÇÆü»º¤ª¤è¤Ó¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ÂÄê¼Ö¡Ö400R¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¼Â¼Ö¤¬JMS2025¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡400R¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡Ö400R¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¤Î¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤È¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤òÉ¸½à²½¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥¯¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆâÁõ¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÀìÍÑÉôÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÁõÃå¡£AT¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼Á°¤Ë¤¢¤ë¾®ÊªÆþ¤ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê400Âæ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤âÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¸«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ÅÍ×ÅÀ¤Ï¡¢Â²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ó¤ÈÂ²ó¤ê¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î400R¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÉôÉÊ¤òÊÑ¹¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥¿¥¤¥ä¤¬19¥¤¥ó¥Á»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢É¸½à¼Ö¤¬Á°¸åÆ±¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤ë245¡¿40RF19 94W¥é¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢400R¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤ÏÁ°¸å°Û·Á¥µ¥¤¥º¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎÉý¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï19¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò¡¢¥Õ¥í¥ó¥È19¡ß9J¡¢¥ê¥¢19¡ß9.5J¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤â¥Õ¥í¥ó¥È245¡¿40R19 98W¡¢¥ê¥¢265¡¿35R19 98W¤ËÊÑ¹¹¡£¥¿¥¤¥äÌÃÊÁ¤â¡ÖDUNLOP SP SPORT MAXX GT 600¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Èó¥é¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÎÀÇ½¤òÊª¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óNISMO¡×¤ä¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¡×¡¢¡ÖGT-R NISMO¡×¤Ê¤É¤ÎÆü»º¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤È¥ê¥¢¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤òÀìÍÑ²½¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤âÂ²ó¤ê¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥Ñ¥Ã¥É¤âÂÑ¥Õ¥§¡¼¥ÉÀ¤¬¹â¤¤ÀìÍÑÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Ç¤Ï¡¢²£³ê¤êËÉ»ßÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ëVDC¤Ë¤â¼ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí¹çÅª¤ËÂ²ó¤ê¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óNISMO¾ù¤ê¤Î¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤«¤é¤â¡¢¤½¤Îº¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤ò´Þ¤á¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÄ¾·â¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö400R¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿Â²ó¤ê¤Ê¤É¤ËNISMO¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°ÉôÉÊ¤¬Â¿¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤Þ¤¿³«È¯¤Ï¡¢NISMO¥í¡¼¥É¥«¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ÊNMC¡Ë¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢NISMO¥í¡¼¥É¥«¡¼³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â¤Ä¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢NISMO¤¬ÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¤È¥¨¥ó¥¸¥óÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¥È¡¼¥¿¥ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢400R¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÀÇ½¤ÏÉ¸½à¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥¨¥¢¥í¤â¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Î¤ß¡£
¡¡¤¿¤ÀÂ²ó¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÉÕ¤±¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò²÷Å¬¤ËÁö¤ì¤ë¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áö¤ê¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìó95Ëü±ß°Â¤Ç¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óNISMO¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î°ìÉô¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Ð¥ê¥å¡¼¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó400R¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Î¼õÃí¤Ï¡¢11·î13Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÂÄê400Âæ¤ÇÀèÃå½ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï693Ëü5500±ß¡£¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î44Ëü±ß¹â¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¹â¥³¥¹¥Ñ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¸ÂÄê¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¸½¹Ô·¿¤ÎÀ¸»º¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¡¢¿··¿¤ÎÅÐ¾ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤ÈºÇ½ªµÇ°¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£