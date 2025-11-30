『べらぼう』新たな相関図を公開 総勢29人「これが最後？」「気になる表記がチラホラ…」
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSが更新され、キャストの相関図が公開された。
【写真あり】『べらぼう』の最新相関図を公開！
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
公式SNSは、総勢29人のキャスト陣が掲載された相関図を投稿した。ファンからは「本当に豪華なキャスト陣ですね」「これが最後の相関図更新でしょうか？」「新しい相関図、ありがた山です！」「気になる表記がチラホラありますね…クライマックス、どうなることやら」などの声が寄せられている。
【写真あり】『べらぼう』の最新相関図を公開！
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
公式SNSは、総勢29人のキャスト陣が掲載された相関図を投稿した。ファンからは「本当に豪華なキャスト陣ですね」「これが最後の相関図更新でしょうか？」「新しい相関図、ありがた山です！」「気になる表記がチラホラありますね…クライマックス、どうなることやら」などの声が寄せられている。