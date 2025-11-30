ジャングルポケットの太田博久（41）とおたけ（42）が29日深夜放送のテレビ東京系「ゴッドタン」（土曜深夜1時50分）に出演。女性に性的暴行を加えた疑いで昨年10月に警視庁に書類送検された元メンバー、斉藤慎二被告（43）が脱退し、2人体制となった1年を振り返った。

番組の企画は「ジャンポケ再生工場」。2人体制のジャングルポケットについて考えた。太田は2人体制を振り返り「僕はめちゃくちゃ大変だった。二度と抜け出せない煉獄（れんごく）なんじゃないかって思うくらい辛かったです」と語った。

劇団ひとりが「何が辛かったの？」と聞くと、太田は「彼が映ってるネタの動画とかも全部使えなくなって。ネタも2人で0からやらなきゃいけなくなってとか…」と激動の1年を振り返った。

ひとりは「2人で新しい形を作っていくことにウキウキ感はないの？」と質問。太田は「最初はそれもちょっとあったんですけど、やっぱりやっていくうちにだいぶしんどいなっていう」と2人体制の現状を語った。

おぎやはぎ矢作兼から「（おたけが）頼もしいでしょ？」と聞かれると、太田は「誰がですか？」とピンと来ず。矢作は「おたけが」と答えるも、太田は「頼もしい？」と驚いた。ひとりは「そりゃおたけが抜けちゃったら大変よ？」と同番組で活躍してきたおたけを持ち上げた。

太田は「そうか。この番組だけ僕らのフォーメーション違うんすね」と語ると、小木博明は「おたけでこの番組呼ばれてるんだから」とイジった。太田は「おたけが跳ねるのは『ゴッドタン』とメッセンジャー黒田さんのYouTubeしかないんですよ」とつっこんだ。