住居費も物価も高騰し続ける都市部。とくに首都・東京で生活するには、ある程度の収入が必要になってくる。「いっそのこと、地方でのんびり暮らしたい」と考える人も少なくないだろうが、多くの人は都市部と地方の給与水準の差を見てあきらめるのが現状だ。では実際に東京から地方に移住した場合、どんな人生を送ることになるのだろうか。本記事では、都内サラリーマン生活を経て故郷の福井県で民泊業を始めた“郷里UターンFP”の小林恵氏が、地方移住にかかるお金のリアルを紹介する。

人生において、“東京暮らし”がベストなのだろうか？

大卒初任給が30万を超える会社も出てきているようだが、一方で中高年の社員には辞めてほしいというのが会社側の本音なのかもしれない。年齢が高いと給与水準も上がるし、管理職にとっては年上の部下は扱いにくいもの――。その業務はAIで代替できるかもしれない。そんな針の筵（むしろ）の状況で働き続けても楽しくはないだろう。



しかし、転職したとしても、いまの給与の半分も貰えない可能性もある。オジサン世代だけでなく、若い人も20年後、30年後には同じ運命が待っているかもしれないのだ……。



仕事の問題だけではない。いまの住まいが賃貸の場合、これからどうなるのだろうか？ いまの物件に将来も住み続けられる経済力はあるのだろうか？ 将来安い物件に借り替えるとして、そのとき高齢者相手に貸してくれるのだろうか？ 東京都心部ではマンションの平均価格が1億円を超えている。いまから新しく都内で住居を購入するのは難しいだろう。



老後も生計を立てられる見通しがしっかりできているのならなんの問題もないのだが、そうでなければいますぐにでも将来のライフプランを考えるべきだ。そうでないとどこかで生活費が尽きる「老後破綻」となり、日本という国に生まれたことを呪いながら老いて死を待つだけの人生が待っている。



どんなことでもそうなのだが、プランを立てるときにはあらゆる可能性を模索し、複数のプランを想定し、そのなかで実現可能性や自分の適性を考えて最善なものを選ぶべきだ。そして、ライフプラン作成を先延ばしにすればするほど選択肢は減る。



人生の後半の生き方として、自身の郷里に戻る「Uターン」、もしくは住んだことのない土地に移住する「Iターン」というのも視野に入れてはどうだろうか。しかし、企業と同じように、自治体もできれば若い人に来てほしいだろう。働ける期間も長いし、子どもを産んで育ててくれれば、地域の活性化や人口減対策にも貢献してくれる。もちろん、40歳以降でも決してダメなわけではないのだが。



では地方移住を選択することで、その後にどんな未来が待っているのだろうか。実際に40歳過ぎて郷里にUターンした男性のその後を書いていきたい。

転職に失敗しUターンしたAさんが11年後に始めた“新事業”

Aさん（男性・55歳独身）は41歳のときに北陸地方にある郷里に戻ってきた。大学卒業後に、国際系通信キャリアに勤めていた際の最大年収は850万円ほど。その後、勤めていた会社を辞めてIT関連のスタートアップに参画した。しかし、社長ががんになり計画は頓挫。もう事業の立ち上げが絶望的とわかった時点で転職活動を行ったが、いまと違い求人は少なく、そこに東日本大震災が発生――。



しばらくはアルバイトで食いつないでいたが、職が見つかる。地元で事業をしていた父親の誘いもあり郷里にUターンした。



帰郷後、一応地元の求人案件を探してみたが、東京と比べると案件自体がかなり少ないうえに、給与水準は東京の頃の半分にも満たなかった。そのまま父親の事業を手伝う。しかし、仕事を始めてから2年経たぬうちに業績は悪化。一応父親から給料は出たのだが、そこから国民年金と健康保険料、そして家に入れる生活費を引くとわずかしか残らない。実家暮らしなので衣食住は確保できたが、結婚して世帯を構えるなど夢のまた夢だった。



地元で友だちができたし、休日にはマラソン大会に出たり山登りに行ったりしてプライベートはそれなりに楽しかった。その一方で仕事についてはずっと不安を抱え続けた。8年後、父親が病気になり事業を引き継ぐ。そこにコロナ禍がやってきて売上はさらに激減。将来性が見込めないため、別の事業の立ち上げを模索するもなかなかうまくいかない。



以前からゲストハウス経営に興味があったので、副業として民泊で宿を始めることにした。実家から車で1時間の所で空き家になっていた民家を借り、2022年の末に開業。実家との二拠点生活で平日は本業をこなし、週末はほぼ宿で過ごす日々だ。



収入は以前からの事業を含めても東京で働いていたころの約半分。そのなかから色々な経費、食事提供をしているので食材の仕入れ、個人事業主なので社会保険料を全額払わねばならない。経済的にはカツカツで、毎日クラウド会計ソフトを使って収支状況と見通しをチェックしている。



もちろん結婚などできるわけがないし、老後の心配をするどころではない……というか、国民年金なので貰える年金は雀の涙。この先もずっと働き続けることになるのだろう。

地方で気づいた、在京時にはない「新しい価値観」

お気づきの方もいたかもしれないが、このAさんというのは実は筆者のことだ。宿は福井県大野市という岐阜との県境の地にある。現在は55歳だが、地元ではまだ若手の扱いだ。書いた通り、経済的にはUターンしたときと比べてもぜんぜん改善していないというか、さらに厳しくなっている。



しかしながら、いまの生活はとても楽しい。民泊は昔のユースホステルのような男女別相部屋のドミトリー方式で、食事は宿泊客と同じテーブルを囲み、酒が入りそのまま宴会になる。毎日違うお客さんがやってくるので飽きることがない。酒もツマミも持ち込み自由を謳っているので筆者もお相伴に預かる。



東京にいたときはほぼ毎晩飲み歩き、Uターンしたあともちょくちょく飲み会に顔を出していたが、いまは金を払って外に飲みに行くことは滅多にない。お客さんのうち何人かはリピーターとなり、手土産を持ってきてくれることもある。



夏には300坪ある庭の畑でミニトマトを栽培している。生ゴミをコンポストに入れてできた堆肥などを肥料替わりにしているのでコストはタダ同然だ。7、8月には爆発的に採れるので知り合いに配り歩く。時間を置いてお菓子やスイカやサツマイモなどになって戻ってくる。それを食事としてお客さんに出す。



趣味にもお金をかけなくなった。というよりなにかを買ったり出かけたりしたいという欲望がかなり薄くなった。東京では街はキラキラしたもので満ちていて色々な誘惑があったが、こちらには欲望を喚起するようなものはほぼない。宿には光ファイバーが来ているのでヒマなときには談話室のソファーに寝そべって動画やSNSや電子書籍を見ているだけで時間が過ぎる。



休みの日というのは基本的にないが、毎日昼寝している。朝から夜までぶっ通しで働き続けねばならないような生活には戻れない。そもそも年齢を重ねるといろいろな欲求が減退する。また、東京にいたころはストレスを物欲や酒で発散していたのだということに気がついた。



時間のあるときには山登りやドライブに行く。冬になると車で20分のところにあるスキー場で雪山を滑走する。平日なら50歳以上は1日滑っても2000円だ。なにもない所かもしれないが、季節の移ろいが織りなす近所の風景には心揺さぶられる。

過去を振り返って「もっと早く民泊を…」と後悔

宿泊客同士で交流する、「旅人宿」と呼ばれるゲストハウスの宿主同士でよく話をしたり、SNSで交流したりする。



どこも筆者の宿と同様に儲かっているようには全然見えない、というかイヤなことを我慢してまで儲けようという気持ちが微塵も感じられない。生活費の足しにするためのアルバイトをしながら宿での日々を楽しんでいる。



筆者は宿を始めて3年になるが、そのような時間をより長く過ごし、その分、固定客もついているのだと思うと羨ましい。



筆者ももっと若いころから宿を始めていればよかった。そうすればいまごろ宿はもっと賑わっていただろうし、結婚して家庭を持てたかもしれない。宿を始めるには都会だと開業資金がかなり必要なのだろうが、田舎の空き家をほぼ居抜きで活用しているし、知り合いが手伝ってくれたりしたので、いまの宿はお金をあまりかけずに始められた。もっと若いころに帰郷していても、宿を始められたはずだ。



なぜそうしなかったのか？ 地方には高収入が得られる働き口がない、だから生活の質が落ちるのだとずっと思い込んでいた。しかし、都会と地方とではそもそも日常生活のなかに占めるお金の必要性が違うのだ。収入が減ったとしても生活の満足度が下がるわけではないが、そのことをもっと早く知るべきだったし、教えてくれる人もいなかった。



筆者の場合は宿業だったが、都会ならできないけど、地方ならできることは少なくないと思う。例えば、福井でラーメン屋をやっている知り合いは多いが、業績不振で潰れたという話をほぼ聞かない。都会だとラーメン屋といえば“失敗する業態”の代名詞だ。



なぜそうなるのか？ 都会で20年近く働き、Uターンして福井で15年生活した筆者が、都会と地方の暮らしについて、特に金のことにフォーカスして今後も紹介していきたいと思う。



