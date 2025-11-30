＜速報＞シーズン最終戦の最終日最終組がスタート 平均ストローク60台かかる女王・佐久間朱莉は前半苦戦
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ（宮崎県）◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦の最終ラウンドが進行中。トータル6アンダーで首位に並ぶ鈴木愛と金澤志奈が最終組でティオフ。ともにボギー発進となった。
史上5人目の平均ストローク60台達成にトータル1アンダーフィニッシュがマストの年間女王・佐久間朱莉は8番を終えて1バーディ・4ボギーと3つ落としトータル4オーバー。巻き返しを目指していく。トータル5アンダー・首位に鈴木、金澤、岩井千怜。トータル4アンダー・4位タイに古江彩佳、阿部未悠、申ジエ（韓国）が並んでいる。昨年覇者の桑木志帆はトータル5オーバー・26位タイで後半をプレー中。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
