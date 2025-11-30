ひとり焼肉向きの設備がありがたい

2025年10月24日より劇場公開されたアニメ『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』は、ゾンビランドサガシリーズの劇場版になります。アニメ第1期の放送時には、佐賀県のローカル飲食店「ドライブイン鳥」が登場し、放送後はファンが訪れる“聖地巡礼”スポットのひとつとなりました。

【画像】あ、アニメで見たごはん！ これが、ドライブイン鳥 佐賀店です

同作に登場した佐賀県伊万里市の「ドライブイン鳥 本店」は、鶏肉の焼肉と独自メニューの「鳥めし」が有名です。ただし同店はいわゆるロードサイド店で、車がないと訪れにくいという難点があります。

しかし実は、車移動ができない人でもアクセスしやすい「ドライブイン鳥」が佐賀市内には存在します。それが、JR佐賀駅近くにある「ドライブイン鳥 佐賀店」です。

佐賀駅から徒歩5分ほどの場所にある同店は、事前情報がないと驚くかもしれません。というのも、スマートフォンや家庭用ゲーム機向けにゲームを展開するCygames（サイゲームス）のデバッグセンターやスタジオが入る「Cygames佐賀ビル」の1階に店舗があるのです。

実は佐賀店は、ドライブイン鳥の経営元であるアリウラが直接運営しているわけではなく、アリウラの協力を得て、Cygamesの子会社であるサイフーズが運営するフランチャイズ店となっています。

同店は2023年3月にオープンしました。佐賀ビル完成後、1階に入居するテナントを検討する過程で「Cygames主導でお店を開こう」という話になり、アリウラと提携して誕生したのがこの佐賀店です。ちなみにCygamesは『ゾンビランドサガ』の企画企業であり、作品の舞台を佐賀県とする方針を決めた会社でもあります。つまり、ドライブイン鳥とはもともと深い縁があるわけです。

この佐賀店には、ひとり旅の人にとってありがたいポイントがあります。それは「ひとり焼肉」に特化したカウンター席とロースターが設置されていることです。左右に仕切りがあり、周りを気にせず食事を楽しめます。またロースターは、ひとり焼肉店などで定番の無煙ロースターで、臭いを気にせず焼けるのも嬉しい点です。

もちろんメニューも本店同様に、若どり、ネック、ハラミなどの各種鶏肉に加え、鳥めしも提供されています。一通りドライブイン鳥の定番を楽しみたいなら、若どり・鳥めし・鳥スープがセットになった「一番定食」がおすすめです。

ただ、せっかくドライブイン鳥に来たのなら、ネックなど他の部位の鶏肉も味わいたくなるはずです。そうした人向けに、各部位の肉を2種類ずつ盛り付け、1人前とした「ハーフセット」も用意されているので安心です。