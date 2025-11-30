10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30〜22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回の放送では、『エヴァンゲリオン』（以下：エヴァ）が大好きな落語家の林家木久彦（はやしや・きくひこ）さんがゲストに登場。ここでは、落語を始めることになったきっかけなどについて語ってくれました。

林家木久彦さん

――林家木久彦さんは2010年に林家木久扇（はやしや・きくおう）に入門し、2025年3月に真打に昇進します。また、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の落語を題材にした漫画「あかね噺」の落語監修を担当するなど、その活動は多岐にわたります。そんな木久彦さんが、落語の道に踏み出したきっかけとは？林家木久彦：最初のきっかけは9歳のときでした。地元が埼玉県小川町というところで、すぐそばに東松山という市があります。そこで、当時まだ林家木久蔵（はやしや・きくぞう）だったうちの師匠が、「林家木久蔵・三遊亭小遊三 二人会」というものを開きまして、じいちゃんと観に行ったんですよ。その帰りの駐車場で、たまたま師匠一行に会いまして。うちの師匠は、子どもを見かけると「落語は好きなの？」って、よく声をかけるんですよね。当時の僕にも声をかけてもらって、「落語は知らないんですけど『笑点』（日本テレビ系）は観ています。おじさんが一番面白いから、おじさんの弟子にしてよ！」って僕が言ったんです。そうしましたら、「きみ面白いね。名前と住所を教えて」って聞かれてお伝えしますと、その2日後だったかな、師匠の自伝の本が届いたんですよ。開けると、そこに「落語を楽しく勉強してください」なんて書いてあって。そんなことが9歳、2000年にありました。その後、2007年にうちの師匠が「木久扇」という名前になり、お披露目で全国行脚しているときに、またうちの地元に来まして。そのときに楽屋へ訪ねて行って、それから連絡を取るようになって噺家になったという……運命を仕組まれた子どもの1人ですね（笑）。--林家木久扇さんを『エヴァ』のキャラクターで例えると誰ですか？林家木久彦：難しいな（笑）。それでいうと、ちょっと冬月（コウゾウ）先生っぽいところがあって、物事をすごく俯瞰して見ているんですよね、時折発する一言が重かったりするので、碇ゲンドウというよりかは冬月先生のほうが近い気がしますね。



