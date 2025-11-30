2021年3月場所で現役を引退し、2年後の12月に東京都墨田区内に音羽山部屋を創設した71代横綱・鶴竜こと、音羽山親方。現在は、前頭・霧島（元大関）を筆頭に、10人の弟子の指導にあたっている。今年春場所から審判部に異動し、本場所中は毎日勝負審判として土俵下で厳しい目を光らせている親方に、「1年納めの九州場所」の土俵をあらためて振り返ってもらった。【武田葉月／ノンフィクションライター】

豊昇龍・安青錦の決定戦を予想していた

――九州場所は、前半戦から横綱・大の里関が白星を重ねて、優勝戦線を引っ張る展開。ところが、10日目、11日目に連敗し、2敗の横綱・豊昇龍関と並び、さらには、関脇・安青錦関も2敗をキープしていることから、優勝の行方は3力士で争われることになりました。まさに混戦の中、千秋楽に大の里関がまさかの休場。安青錦関が大関・琴櫻関に勝てば、豊昇龍関との優勝決定戦がおこなわれるという、スリリングな展開になりましたね！

音羽山親方：「大の里休場」の報せを受けた時は、私も本当に驚きましたね！

豊昇龍は不戦勝での白星で3敗をキープすることになりましたが、安青錦は大関に勝って、必ずや豊昇龍との決定戦になると予想していました。

初優勝達成で場内を興奮させた安青錦

豊昇龍と安青錦は、九州場所14日目に対戦があって、押し出しで安青錦が勝っています。秋場所、名古屋場所でも安青錦が制している。要するに、安青錦は横綱戦に自信を持っているんです。私は優勝決定戦を審判部の控え室で見ていましたが、仕切りの間中、横綱のほうが落ち着きがないように見えたくらいです。

何よりも安青錦自身が成長している

――3敗同士の優勝決定戦では、安青錦関が得意の内無双で横綱を破り、初優勝。九州場所は、「安青錦の大関昇進の足場固めの場所」と言われていましたが、12勝3敗の優勝で、大関昇進のライン（3場所で33勝以上）もクリア。この時点で、大関昇進が当確になりました。

音羽山：3場所中1場所が平幕での星だったため、「大関昇進への足場固め」などと称されていましたが、前回の「総括」で私が言ったように、12勝くらい挙げれば大関に昇進させてもいいと思っていました。だけど、そこに「優勝」まで付いてきちゃったんだから、すごい！ のひと言ですね！（笑）

新関脇で迎えた九州場所前は、「今度こそ、壁に当たるんじゃないか？」などと見る向きもありましたが、それよりも何よりも、安青錦自身が成長しています。相手が研究してくる以上に対戦する力士を研究して、対策を練って、白星をもぎ取っています。そうすると、「イケるじゃん」「強いじゃん」と、自信がついてくるものなのです。

安青錦にも「弱点」がある？

――安青錦関は大関として、どのような相撲を取っていけばいいとお考えですか？

音羽山：どんな力士にも弱点はあります。九州場所で安青錦が負けた相手は、平幕・若隆景、義ノ富士、横綱・大の里ですが、立ち合いに変化された若隆景戦は別として、馬力があって立ち合いから一気に押してくるような相手には、体が浮いてしまうことがあります。体重が140キロそこそこですから仕方ない部分はありますが、今後、そうした相手に押されないような稽古をすることでしょうね。

そして、一番大切なことは、「大関だから、こうじゃなければいけない」「勝たなくちゃいけない」みたいなヘンなプレッシャーを自分自身にかけないこと。自分を追い込まないことだと思いますね。今までどおり、上を目指して、自分の相撲を取ることです。

――早い段階での横綱昇進もあり得るということでしょうか？

音羽山：もちろんです。安青錦が大関昇進伝達式で、「またさらに上を目指して精進いたします」と口上を述べていましたが、もう1つ上（横綱）の地位があるわけです。今年もそうですけど、2026年も安青錦の飛躍の年になることは間違いないでしょうね。

霧島はモチベーション維持の努力を

――楽しみですね！ さて、2回目の技能賞を受賞した草野改め義ノ富士関（前頭5枚目）の活躍も目覚ましかったですね！

音羽山：前半戦は6勝1敗と、全勝の大の里に1差で食いついて、10日目には横綱・大の里を一気に押し出して金星をもぎとったのは見事でしたね！ この2人は、大学時代にも対戦があったそうですが（大の里・日体大3年、義ノ富士・日大2年）、その時も1歳年下の義ノ富士が勝ったように、横綱といえども、一気に押されるとついつい引いてしまったりするものです。

183センチ、151キロと、バランスの取れている体型もいい。ただ、負けた相撲を見てみると、馬力にこだわり過ぎるところがあります。それを直して、力の出しどころを見極めることが大切です。来年は次の大関に挑戦する年になると思います。周りの力士（三役、前頭上位）を見ても、彼がそうならなければならないと、私は思っています。

――元大関で音羽山部屋の霧島関（前頭2枚目）が、11勝を挙げて、敢闘賞を受賞。来場所、三役への復帰も濃厚です。特に、後半戦の7連勝が光りましたね！

音羽山：腕を痛めていて、9月の秋場所では関脇、6勝9敗で負け越しました。ただ、体が順調なら、これくらいの成績を残せるんだ、ということが、本人もわかったと思うんです。来場所（26年初場所）も、今場所のような相撲との向き合い方で臨んでほしい。好不調の波はどんな力士にもあると思うのですが、霧島は特に、モチベーションを下げない努力をするべきでしょうね。

小兵力士が活躍すると場所が盛り上がる

――藤ノ川関（177センチ、120キロ）時疾風関（179センチ、132キロ）、朝紅龍関（178センチ、122キロ）といった小兵力士の活躍も目立ちましたね！

音羽山：そうですね！ 特に時疾風は、12日目まで3敗で、2敗の3人（大の里、豊昇龍、安青錦）に付いていきましたからね。13日目こそ義ノ富士に敗れてしまいましたけど、敢闘賞をあげてもいいくらいの活躍だったと思います。彼は相撲が巧くて、力もある。稽古場では正代（元大関）よりも強い時があるくらいなんですよ。

小さい力士が活躍すると、本当に場所が盛り上がりますし、他の小兵力士の励みにもなります。

――さて、序二段の土俵では、音羽山部屋の2力士（竜鳳、鶴英山）が7戦全勝で優勝決定戦に進出。結果は、18歳の竜鳳に軍配が上がりましたね！

音羽山：私が音羽山部屋を創設して初めて、優勝力士が出たことは、うれしく思っています。竜鳳は高校を中退して、7月の名古屋場所で初土俵を踏んだばかりの力士ですが、稽古熱心です。そして、鶴英山は大学（近大）で実績を残して、5月の夏場所で、幕下付け出しで入門したのですが、ヒザの負傷で休場が続いて、その復帰の場所でした。

「優勝」はもちろんすばらしいことですが、力士にとっては「7番勝つ」（幕下以下は1場所7番相撲を取る）ことが重要なんです。来場所は1段ジャンプアップして、2人とも三段目に番付を上げます。26年も部屋の力士たちが切磋琢磨して、みなさんに喜んでいただける相撲を取れるよう、引き続き指導していきたいと思っています。

武田葉月

ノンフィクションライター。山形県山形市出身、清泉女子大学文学部卒業。出版社勤務を経て、現職へ。大相撲、アマチュア相撲、世界相撲など、おもに相撲の世界を中心に取材、執筆中。著書に、『横綱』『ドルジ 横綱朝青龍の素顔』（以上、講談社）、『インタビュー ザ・大関』『寺尾常史』『大相撲 想い出の名力士』（以上、双葉社）などがある。

デイリー新潮編集部