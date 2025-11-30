ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤«¤éÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®¤Þ¤Ç¡¡¶¼°Ò¤Î·×»»Ç½ÎÏ¤ÈÀäÂÐ°ÂÁ´¤ÊÄÌ¿®µ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ì¤Íè¿Þ¤È¤Ï¡Úº£¡¢³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤ÎÌ»ÒÎÏ³ØÆþÌç¡Û
¡¡ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é100Ç¯¡¢°µÅÝÅª¤Ê·×»»Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÊÔ¡ÖÃÂÀ¸¤«¤é100Ç¯¤Ç¡Ø¹â»Ô¼óÁê¡Ù¤âÅê»ñ¤òÌÀ¸À¡¡¡Ö¾ï¼±¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÏÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡Úº£¡¢³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤ÎÌ»ÒÎÏ³ØÆþÌç¡Û¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬¼Ò²ñ¤äÀ¸³è¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²¸·Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬½¾Íè¤Î°Å¹æÄÌ¿®µ»½Ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤À¡£½¾Íè·¿¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç²òÆÉ¤Ë¿ôÀéÇ¯¤«¤é¿ôËüÇ¯¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë°Å¹æ¤Ç¤â¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ê¤é½Ö»þ¤Ë²òÆÉ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖÍýÏÀ¾å¡¢ÀäÂÐ¤ËÇË¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Åì¼Ç¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¡¢ÎÌ»Ò»þÂå¤ÎÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¾¾ËÜ¥È¥ê¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡Û¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ì¤Íè¤È¤Ï
ÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æ¤ÇÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¹³
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¤â²òÀâ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï½Å¤Í¹ç¤ï¤»¾õÂÖ¤Î0¤È1¡ÊÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¡Ë¤ò´ðËÜÃ±°Ì¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÄÂç¤ÊÁªÂò»è¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤éºÇÅ¬¤Ê²ò¤òÁª¤Ó½Ð¤¹·×»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î·×»»¼êË¡¡ÖÎÌ»Ò¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤Ê¡Ö¥·¥ç¥¢¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡×¤À¡£¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥·¥ç¥¢Çî»Î¡Ê1959¡Á¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ1994Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µðÂç¤Ê¿ô¤ÎÁÇ°ø¿ôÊ¬²ò¤òÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÃ»»þ´Ö¤Ç²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊýË¡¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡½¾Íè·¿¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÏÁÇ°ø¿ôÊ¬²ò¤¬¶ì¼ê¤À¡£617·å¤Î¿ô¤òÁÇ°ø¿ôÊ¬²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â10²¯Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½Âå¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°Å¹æµ»½Ñ¤Ë¤Ï¡ÖRSA°Å¹æ¡×¤òÉ®Æ¬¤ËÁÇ°ø¿ôÊ¬²ò¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥·¥ç¥¢¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬¤½¤¦¤·¤¿°Å¹æ¤ò¤¿¤ä¤¹¤¯²òÆÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1990Ç¯ÂåÅö»þ¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤À¥³¥ó¥»¥×¥ÈÃÊ³¬¤Ç¡¢¼Âµ¡¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤ÏÈ¾À¤µª¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á´íµ¡´¶¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2000Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸¦µæ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¤ÏµðÂçIT´ë¶È¤â»²Æþ¤·¤Æ³«È¯¶¥Áè¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ê³ô)ICT¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô QKD»ö¶È¿ä¿Ê¼¼ ¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥í¡¼¤ÎÂ¼°æ¿®ºÈ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¸½ºß¡¢Âç´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Æ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÛÄê°Ê¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼ÂÍÑ²½¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2016Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNIST¡ÊNational Institute of Standards and Technology¡¿ÊÆ¹ñÎ©É¸½àµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡Ë¤¬¡ÖRSA¤äDSA¡¢ECDSA¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÂ¸¤Î¸ø³«¸°°Å¹æ¤Ïàno longer secureá¡Ê¤â¤Ï¤ä°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤è¤ê¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤°Å¹æ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¡¢¿ôÇ¯¤Î¸¡¾Ú¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ËÂÑ¤¨ÆÀ¤ë¡ÖÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æ¡¿PQC¡ÊPost-Quantum Cryptography¡Ë¡×¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æ¤ÎÆ³Æþ¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤Ê¤¼¡ÖÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®¡×¤ÏÀäÂÐ¤Ë°ÂÁ´¤Ê¤Î¤«
¡¡¤¿¤À¡¢ÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æ¤ÏÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½¾Íè¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¤ÎÂÐºö¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸¶ÍýÅª¤ËÀäÂÐ°ÂÁ´¡ÊÅðÄ°¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®¡×¤À¡£
¡Ö¸½ºß¤Î°Å¹æÄÌ¿®¤Ç¤Ï¡¢°Å¹æ¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤ÎÈëÌ©¤Î¡Ø¸°¡Ù¡Ê°Å¹æ¸°¡Ë¤ò°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç±£¤·¤ÆÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®¤Ç¤Ï¡ØÎÌ»Ò¸°ÇÛÁ÷¡¿QKD¡ÊQuantum Key Distribution¡Ë¡Ù¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Å¹æ¸°¤ò¸÷»Ò¤Ë¤Î¤»¤ÆÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢Â¼°æ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö±£¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¸°¤ÎÈ´¤½Ð¤·¡Ê°Å¹æ¤Î²òÆÉ¡Ë¤Î¤¿¤á¤Î·×»»¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò°ÂÁ´¤Îº¬µò¤È¤¹¤ë¸½ºß¤Î°Å¹æÄÌ¿®¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Î¸¶Íý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê¤Ë¹âÂ®¤Ê·×»»µ¡¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¡¢°Å¹æ¸°¤¬ÄÌ¿®¤ÎÅÓÃæ¤ÇÅðÄ°¼Ô¤ËÏ³¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤Î¡ÖÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Î¸¶Íý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤òÊÝ¾Ú¡×¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¡Ê³ô¡ËÅì¼Ç¤ÎAI¥Ç¥¸¥¿¥ëR&D¥»¥ó¥¿¡¼ ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡õ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæÉô¤Î·ß²¬¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¸÷¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¤Ç¤¢¤ë¸÷»Ò¤Ï¤½¤ì°Ê¾åÊ¬³ä¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤·Á÷¿®ÅÓÃæ¤Î¸÷»Ò¤¬È´¤¼è¤é¤ì¤¿¤é¤½¤ÎÊ¬¡¢¼õ¿®µ¡¤ËÆÏ¤¯¸÷»Ò¤Î¿ô¤¬¸º¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Åð¤ó¤À¸÷»Ò¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¾õÂÖ¤Î¸÷»Ò¤¬¼õ¿®µ¡¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìµ»ö¤Ë¼õ¿®µ¡¤ËÆÏ¤¤¤¿¸÷»Ò¤À¤±¤ò°Å¹æµ¡¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÅðÄ°¼Ô¤¬È´¤¼è¤Ã¤¿¸÷»Ò¤Î¿ô¤ÈÆ±¤¸¿ô¤Î¸÷»Ò¤òÌá¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
¡Ö¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÅðÄ°¼Ô¤ÏÁ÷¿®µ¡¤¬ÁªÂò¤·¤¿Á÷¿®´ðÄì¡ÊÊÐ¸÷¤Î¸þ¤¤Ê¤É¡¢°Å¹æ¸°¤Î¾ðÊó¤ò¸÷»Ò¤Ë¾è¤»¤ÆÁ÷¿®¤¹¤ëºÝ¤Î¸÷»Ò¤Î¾õÂÖ¡Ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ìá¤·¤¿¸÷»Ò¤Î¾õÂÖ¤ò¸µ¤Î¾õÂÖ¤È³Î¼Â¤Ë°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÎÌ»ÒÎÏ³ØÅª¤ÊÆÃÀ¤È¤·¤Æ¡¢¸÷»Ò¤Ï´ÑÂ¬¤¹¤ë¤È¾õÂÖ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅðÄ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤º¤½¤Îº¯À×¤ò¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¸¡½Ð¤·¤¿¡ÖÅðÄ°¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ðÊó¡×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼Î¤Æ¡¢ÅðÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ã¥È¾ðÊó¤À¤±¤ò°Å¹æ¸°¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¿®¤Î°ÂÁ´À¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤¹¤Ç¤ËÃå¡¹¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬¿ÊÅ¸
¡¡Á°½Ð¤ÎÂ¼°æ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë³Æ¹ñ¤ÇÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï2017Ç¯¡¢À¤³¦½é¤Î±ÒÀ±ÃÏ¾å´Ö¡Ê1200km¡Ë¤Ç¤ÎQKD¡ÊÎÌ»Ò¸°ÇÛÁ÷¡Ë¼Â¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌµþ¤ä¾å³¤¤Ê¤ÉÃæ¹ñÁ´ÅÚ¤Ë1Ëükm¤òÄ¶¤¨¤ëQKD¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÉßÀß¤·¡¢¹ñ²ÈÅÅÌÖ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤¬³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²¤½£¤Ç¤â2022Ç¯¤«¤éQKD¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢EU27¥«¹ñ¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¤âÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®µ»½Ñ¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¡¢2010Ç¯¤Ë¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½¡ÊNICT¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿ÅìµþQKD¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÄ¹²ÔÆ¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÅì¼Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤³¤ÎÅìµþQKD¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËQKD¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÎÌ»Ò¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¥ÉºÇÅ¬²½¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óSQBM+¡ÊÁ°ÊÔ»²¾È¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹Orange Business¼Ò¤ÈÅì¼Ç²¤½£¼Ò¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹½é¤ÎÎÌ»Ò¥»¥¥å¥¢ÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾¦ÍÑÍøÍÑ¤ò¥Ñ¥ê¤Ç³«»Ï¤·¤¿¤Û¤«¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÄÌ¿®Âç¼êBT¤È¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤â¸½ÃÏ¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÈQKD¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¼Â¾Ú¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÀäÂÐ°ÂÁ´¤ÊQKD¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ÎÌ»Ò°Å¹æ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¼ÂÁõ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À°ìÉôÃÏ°è¡¢À¯ÉÜ¤ä¶âÍ»´Ø·¸¤Ê¤É¤ÎÆÃÄêÊ¬Ìî¤Î¤ß¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¸øÅªÁÈ¿¥¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤âÁáµÞ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³ÈÂç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤¬ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉ¾²Á¤ä¸¡¾Ú¡¢»î¸³±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Î¼ê½ç¤òÆ§¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢3¡Á4Ç¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¥¶¥é¤À¤í¤¦¡£2030Ç¯º¢¤ËÂç·¿¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢»þ´ÖÅªÍ±Í½¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾ðÊóÄÌ¿®¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÎÌ»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®¤ò»Ù¤¨¤ëÎÌ»ÒÄÌ¿®µ»½Ñ¤Ï¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÎÌ»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡ÎÌ»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬0¤È1¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤òÅÁÁ÷¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎÌ»Ò¾õÂÖ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁÁ÷¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¤³¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÎÌ»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼Æ±»Î¤òÎÌ»Ò¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ·ë¤Ó¤Ä¤±¤ÆÄÌ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤âÊÂÎó½èÍýµ¡Ç½¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤òÊ£¿ôÂæÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤½¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÌ»ÒÃæ·Ñ¤äÎÌ»Ò±ÒÀ±¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ÎÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÎÌ»Ò¾õÂÖ¤Ë¸°¤òºÜ¤»¤ëQKD¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Îµ÷Î¥¤ÎÀ©¸Â¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â¥»¥¥å¥¢¤ÊÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®¤¬ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¹ñÌ±ÅêÉ¼¤ä¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢¶âÍ»¼è°ú¡¢À¸ÂÎ¾ðÊó¤Ê¤ÉÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÎÌ»Òµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤¬º£¡¢½¾Íè¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ÂÁ´À¤ò¶¼¤«¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÀäÂÐ°ÂÁ´¤Ê°Å¹æÄÌ¿®ÊýË¡¤È¶¼°Ò¤Î·×»»Ç½ÎÏ¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¤¿¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÌ»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î²¸·Ã¤òÁ´¿ÍÎà¤¬°Â¿´¤·¤Æµý¼õ¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨ Åì¼Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÎÌ»Òµ»½Ñ¸¦µæ¡Ä¡ÄÅì¼Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï1990Ç¯Âå¤«¤éÎÌ»Òµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤ËÃå¼ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤È°Å¹æÄÌ¿®µ»½Ñ¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡Ê³ô¡ËÅì¼Ç¤ÎÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ç¸¦µæ³«È¯¤ò¡¢Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ê³ô¡Ë¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
