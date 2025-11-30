1925年、ヴェルナー・ハイゼンベルクの研究論文によって確立されたといわれる「量子力学」。レーザー、パソコン、スマホなど、この新たな物理学の研究がなければ生み出されなかったテクノロジーやデバイスは数知れず。まさに現代社会の土台を支えているといっていい学問だが、難解である上、あまりに一般常識とかけはなれた理論が多いこともあって「社会や生活には無関係」「SF作品の世界の話でしょ」と思っている人が大半なのではないか。

ところが今、量子コンピューターの実用化に向けた研究が加速し、量子技術が社会のありようをこれまで以上に大きく変えようとしている。各国が量子技術に関する国家戦略を策定し、研究開発への投資が活発化するなか、日本も「量子未来産業創出戦略」（2023年策定）で2030年に国内の量子技術の利用者を1000万人にすること、量子技術を利用した製品などの生産額を50兆円規模にすることなどを目標に掲げ、高市早苗首相も所信表明演説でAIや半導体とともに「量子」を戦略分野に位置付け大胆な投資促進を行うと明言した。

量子力学の世界とは

このように産業としても急成長が期待されている量子技術とはいったいどんなものなのか、実社会とどうかかわっているのか、そしてこれから先どのように世の中を変えていくのか。【松本トリ／ライター】（前後編の前編）

【写真を見る】知られざる量子力学を学ぶ

誰も経験したことのないミクロな世界に迫る学問

量子力学はミクロな世界、具体的には1000万分の1ミリメートル以下のサイズの世界における現象を取り扱う物理学だ。19世紀末頃から、物理学者たちはこのミクロな世界で従来の古典力学では説明できない不思議な現象が起こることに頭を悩ませるようになり、これを解き明かそうと苦心惨憺の末、量子力学を生み出した。だが約100年経った今も、私たちは日常の範囲において正確で直感的に理解しやすい古典力学の法則を受け入れて生きており、電子や光子といったミクロな物体のふるまいは依然として謎に満ちたものとなっている。

「量子力学の世界に触れるには、まず従来の常識を捨ててほしい」

と、話すのは一般社団法人日本物理学会会長特任補佐で東京理科大学教授の山本貴博さん。

「私たち人間はつねに、眼前で起こっている現象を自分の経験やそのなかで培われた知識・感覚によって理解しようとします。でも、目に見えないほどミクロな世界は誰一人として経験したことがない。だから量子力学は難しく、わかりづらいのです」

では、ミクロな世界ではいったいどんな不思議なことが起こっているのか。なかでも理解しがたいのが、ひとつの物体が同時に複数の場所に存在する「重ね合わせ状態（状態の共存）」だ。さっそく、山本さんに解説してもらおう。

「中が見えない箱にひとつの電子が入っているとしましょう。その内部をついたてで仕切ります。この時、中にあるのが電子ではなくテニスボールだったら『ボールはついたての左側か右側どちらか一方に存在する』というのが私たちの常識ですが、ミクロサイズの電子は『同時に左右どちらにも存在する』状態になります」

箱のふたを開き、電子が左側にあることを確かめたとする。これはもともと電子が左側にあったのではなく、「観測するまでは左右どちらにも存在していた電子が、観測した瞬間に左側にある状態に変化した」のだという。「そんなバカな」と思わずつぶやきたくなるが、そう考えないと説明のつかないミクロな現象がいくつも現実に起こっているのだそうだ。

この不可解な「重ね合わせ状態」について、量子力学の標準的な解釈とされる「コペンハーゲン解釈」では、空間に広がった「波」として存在していた電子が観測した瞬間に収縮し「粒子」として姿を現したのだ、としている（波と粒子の二重性）。他方、電子が左側にある場合と右側にある場合とで別々の世界が生まれるとする「多世界解釈」も一定の支持を得ている。宇宙誕生直後から世界は枝分かれをはじめ、異なる並行世界（パラレルワールド）を無数に生み出しつづけてきたとするこの解釈は、決してSF作品で描かれる空想ではなく、ミクロな世界で実際に起こっている不可解な現象を説明するため、論理的に導き出されたひとつの学説なのだ。

アインシュタインも「不気味」に感じた「量子もつれ」

もうひとつ、不思議な現象としてよく取り上げられるのが「量子もつれ」である。私たちの日常的な感覚では、東京で起こったことが瞬時にニューヨークで行われていることに影響を及ぼすなどということはあり得ないが、量子力学においてはこの常識が通用しない。

「遠くはなれていても、つねに表と裏の向きが互いに反対になる、という特殊な性質を持つ2枚のコインを想像してください」

と山本さん。

「このコインのペアを遠く引きはなし、コインAだけを観測してみると、コインAが表だった場合、それが確定した瞬間にもう一方のコインBの状態が自動的に裏にきまります。高いエネルギーを持つ光子を特殊な結晶に通してふたつに分裂させると、ふたつの光子はまさにこのコインペアのような性質を得るのです」

これこそ、かつてアインシュタインが「不気味な遠隔作用」と呼んだ「量子もつれ」である。量子もつれ状態となった光子のペアは、どんなに遠く引きはなしても瞬間的に影響し合う。たとえば人工衛星から地球と火星に量子もつれ状態の光子AとBをそれぞれ飛ばした後、地球で光子Aの偏光の向きを観測すると、その偏光の向きが確定した瞬間に火星の光子Bの向きもきまるという。これは「状態の共存」と同様、常識で考えると受け入れがたい現象だ。実際、そもそも「量子もつれ」は量子力学の矛盾点を突くために考案されたものだったという。だが、物理学者のジョン・クラウザーやアラン・アスペ、アントン・ツァイリンガーらが実験を繰り返した結果、量子もつれの実在がついに証明され、3氏には2022年、ノーベル物理学賞が贈られている。

山本さんは言う。

「なぜそうなるかがわからなくても、人間にとって極めて非常識であっても、実証で得られた原理を論理的に受け入れ、使いこなすことで科学は前に進んできました。多くの人が『スマホ』の中身を完全に理解していなくても、それぞれの目的に応じてアプリを使いこなしているのと同じです」

事実、多くの物理学者たちが量子力学の理論によって金属や絶縁体、半導体といったさまざまな固体の性質を明らかにし、それがLEDやスマートフォンなどの発明につながり、結果として現代社会を成り立たせている。そして今、社会にさらなる変革をもたらすといわれているのが量子コンピューターだ。

量子コンピューターは社会と生活に何をもたらすか

量子コンピューターのもっとも大きな特徴は、従来型のコンピューターが0と1の並び（ビット）を基本単位として計算を行うのに対し、0と1が確率的に重ね合わせ状態となったまま（量子ビット）計算を行うことである。山本さんによれば「ひとつの正解だけを目指して計算を行うのではなく、いわば無数のパラレルワールドに存在する量子ビットを同時に操作し、そのなかから『正解に近い0と1の並び』を抽出することで効率よく（少ない計算で）正解を導き出すのが量子コンピューターによる計算の考え方」だそうだ。

こう聞くと、いずれ超高性能な量子コンピューターが実現し、従来型のコンピューターは時代遅れになる――そんな未来を想像してしまうが、

「そうはならない、量子コンピューターは決して万能ではない」

と山本さん。

「膨大な選択肢や組み合わせから最適な解を選び出すための計算では量子コンピューターは驚異的なスピードを発揮する可能性があるが、日常的な処理や保存・記録、安定した動作などは従来型のコンピューターに分がある」という。

では、実のところ量子コンピューターは何をもたらすのか、10年後はどうなるのか。

「金融取引や産業用ロボットの動作、運送経路の最適化、創薬のための分子設計や高品質な半導体の開発などのほか、身近なところでは発電効率の向上やリサイクルの促進、食品ロスの低減など、社会・生活におけるムダを限りなく小さくし、豊かさを守るためにさまざまな場面で量子技術が活用される――。遠い未来ではなく、10年後には徐々にそうなると思います」

現時点ではまだ技術革新が必要で「同時に扱える量子ビットの数を数万個以上に増やし、計算の過程で生じるエラーを正す技術も確立する必要がある」とのことだが、実は、量子技術を利用した「組合せ最適化専用計算機」はすでに存在する。たとえば、東芝が提供している量子インスパイアード最適化ソリューション「SQBM＋」。このサービスは同社による量子コンピューターの研究過程で発明された「シミュレーテッド分岐アルゴリズム」を従来型のコンピューターに実装したもの。同社広報によれば、組み合せ最適化問題を高速に処理することを得意とし、株式市場における高速・高頻度取引や創薬などの現場における検証に活用されているという。今、国内外でこのような量子技術の研究開発とソリューションの実装が進んでいるのだ。

“量子ネイティブ世代”が新たな時代を創る

山本さんによれば、今、日本物理学会では量子力学に関する一般向けの広報活動に力を入れているそうだ。

「これまで日本物理学会はあくまでも会員である研究者たちのための組織だったが、量子技術の社会実装が進んでより身近なものとなっていく未来を見据え、これからは一般の人たちにも量子力学の不思議な世界や大きな可能性に触れてもらう機会を増やしたい」

代表的な取り組みとして、今年6月には日本科学未来館（東京・お台場）で「量子フェス」を開催、当日は科学ファンのみならず幅広く老若男女が集まり「特に家族連れが多く、子どもたちが興味津々だった」と山本さん。今年4月に日本科学未来館ではじまった新常設展示「量子コンピュータ・ディスコ」でも、子どもたちが常識にとらわれずに量子技術を感覚的に体験している姿が印象的だったそうだ。

「量子技術・量子産業の発展のためには、早い段階からの人材育成・教育が大事だとあらためて感じた。今後は学会としても、全国各地で小中学生が量子の世界の入口に触れられるようなイベントを開催していきたい」

国連総会は量子力学誕生100周年を記念して、2025年をユネスコの「国際量子科学技術年」とした。これからの新たな100年、“量子ネイティブ世代”がどんな世界を切り拓いていくのかが楽しみだ。

後編「量子コンピューターから量子暗号通信まで 脅威の計算能力と絶対安全な通信技術がもたらす未来図とは【今、学んでおきたい量子力学入門】」では知られざる「量子暗号通信」にスポットを当てていこう。

デイリー新潮編集部