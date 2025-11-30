関東地区の女子硬式野球リーグ・ヴィーナスリーグの２０２５年表彰式が３０日、宇都宮市の清原球場で開催。トップリーグのリポビタン杯を初制覇した巨人女子チームらが参加した。

ヴィーナスリーグは今季、中学から企業まで５４チームが４つのリーグに分かれて４月から約４００試合を行った。大学、クラブ、企業が参加するトップリーグのリポビタン杯が巨人、下部リーグの報知新聞社杯が新潟医療福祉大、高校によるジャイアンツ杯が秀明八千代、中学チームが戦うライオンズ杯を、むさし野オールシャインズがそれぞれ優勝した。

チーム本格活動３年目で念願のリーグ優勝を果たした巨人の田中美羽主将は、トロフィーと賞状を手にして「実感がわきました。（９月２３日に）優勝が決まってから２か月たちましたが、あの時の気持ちは忘れていません。年間通して（４月から９月まで３３試合）全員で戦ったリーグを優勝できたのは、チームにとって大きなプラス。ジャイアンツのユニホームを着てプレーできる誇りと重みをより感じたので、感謝の気持ちを忘れずに女子野球を知ってもらえるプレーができれば」と語った。

表彰式の後は、出身地別に４チームに分かれた対抗戦が行われ、ライバル同士が同じチームで野球を楽しんだ。