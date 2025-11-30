米大リーグ（ＭＬＢ）公式サイトは２９日（日本時間３０日）、今季の最も印象的なプレーとしてランキング形式で１０個のプレーを紹介した。１位にはドジャース・山本由伸投手がワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦で９回から延長１１回までを無失点に抑え、チームを連覇に導いた瞬間が選ばれた。上位３位はドジャース勢が独占した。

１位に選出された山本は、ＷＳ第７戦では、前日の第６戦で６回を投げていたにもかかわらず、９回から登板。１点リードの延長１１回には、１死一、三塁のピンチを招いたが、最後はカークを遊ゴロ併殺に仕留めて“胴上げ投手”に。伝説リリーフでＷＳ３勝目を挙げ、シリーズＭＶＰにも輝いた。

２位には同じくＷＳ第７戦、同点で迎えた延長１１回にスミスが放った決勝ソロがランクイン。３位には、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で３本塁打、投げては６回０／３を２安打無失点１０奪三振をマークし、シリーズＭＶＰに輝いた大谷翔平投手（３１）が選出。同公式サイトは「史上最高と言えるかもしれない。伝説的なパフォーマンス」と絶賛した。