¾¾²¬¾»¹¨¡¡TOKIO·ëÀ®Åö»þ¤Î»Å»ö¤ÇÈ¿¾Ê¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¡¡ÉÙ»ÎÅÐ»³¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î»×¤¤½Ð
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëNACK5¡Ö¾¾²¬¾»¹¨¤ÎºÌ¤êºëÀèÃ¼¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£TOKIO·ëÀ®Åö»þ¤Î°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éº£Ç¯Áê¼¡¤¤¤À¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤ÎµÙ´©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÃæ¡¢»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î»Å»ö¤¬¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤À¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£Ãæ¤Ç¤âÏ·ÊÞ¤Î¡ÖMyojo¡¡ÌÀÀ±¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢TOKIO¤Ç¤Î¡ÖMyojo¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡È¤¦¤ï¡¼¡ØMyojo¡Ù¤«¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£Â¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤¬¤É¤¦¤È¤«¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÐÎµÌç¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¤Ê¡×¤È²û¤«¤·¤ß¡¢¡ÖÁ´Éô¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»¨»ï¤ÎÄêÈÖ´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£¹Í¤¨¤¿¤é¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤»þÂå¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÌµÍý¤·¤ÆÁ¬ÅòÆþ¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Á¬ÅòÆþ¤Ã¤ÆÈ±¤ÎÌÓÇ¨¤é¤·¤Æ¡È¤¦¤ï¡¼¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Þ¤¢¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È²ó¸Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉÙ»Î»³ÅÐ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£É¬¤º¤Ê¤ó¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤¿¤éÉÙ»Î»³ÅÐ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄº¾åÌÜ»Ø¤·¤Æ¡ÈÄº¾å¹Ô¤Ã¤¿¤¾¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¡È²¶¤é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤ó¤À¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤â15ºÐ¤Îº¢¤ËTOKIO¤Ç¤ÎÉÙ»Î»³ÅÐ»³´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¶¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²¶¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¾¾²¬¡£ÉÙ»Î»³¤Ï5¹çÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¼Ö¤ÇÅÐ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÅ·¸õ¤ÏÆÞ¤ê¡£Ä«Æü¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»³¾®²°¤ËÁ°Çñ¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÀµÄ¾²¶¤Ï¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÊÌ¤Ë¡£¤Û¤ó¤È¤´¤á¤ó¤Í¡£»þ¸ú¤À¤«¤é¸À¤¦¤è¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡£¡È¤½¤ó¤Ê¤Î¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅÐ¤ê½Ð¤¹¤È±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÅ·¸õÅª¤Ë¤âÄº¾å¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤À6¹çÌÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾¾²¬¤¬¡Ö¤¢¤ì¡©Äº¾å¹Ô¤«¤Í¤¨¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤À6¹çÌÜ¤À¤è¡©¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¾¾²¬¤Ï¡ÖÄº¾å¤ÇÆü¤Î½Ð¤ò»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¡Ö±«¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¡ÖÄº¾å¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö9¹çÌÜ¤â6¹çÌÜ¤â¡¢³¨¤ÏÊÑ¤ï¤ó¤Í¤¨¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¡©¡×¡Ö±«¤ÇÉ÷¼Ù¤Ò¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¾å¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤â¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ï9¹çÌÜ¤Ç¿©¤ª¤¦¤¬¤Í¡¢º£¿©¤ª¤¦¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤è¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¤³¤ì¤ËÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡×¤È»¿Æ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ë¶É¡¢TOKIO¤ÎÉÙ»ÎÅÐ»³¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¾¾²¬¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç±«¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µ¥¤¥É¤â¡È¤¤¤ä¤¢¡¢¾¾¤¬»ß¤á¤Æ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é·ë¹½Ç¨¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¡É¡È¤Ç¤·¤ç¡©¤Û¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ°ú¤ºÝ¤¬Âç»ö¤À¤è¤Í¡É¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£