全国で商業施設を運営するパルコ（東京）は２８日、ＪＲ静岡駅前の「静岡パルコ」の営業を２０２７年１月末で終了すると発表した。

１０年度が業績のピークで、コロナ禍が収束しても回復できなかった。２０年の歴史に幕を下ろす静岡パルコに、地元からは惜しむ声が聞かれた。

静岡市葵区にある静岡パルコは０７年、西武百貨店の跡地に開業し、主に若年層向けのファッションを扱った。１０年度には約１０９億９３００万円を売り上げたが、その後はインターネット通販などに客を奪われた。売上高は１９年度に９８億１８００万円、２４年度に８１億９３００万円と下落。コロナ禍が収束しても客足は回復せず、来店客数はピーク時の約７割に減少していた。

今後の業績回復も見込めないため、同社は建物賃貸借契約の満了の時期を踏まえ、２７年１月に営業を終了し、県内から撤退することを決めた。

市内で記者会見した同社の溝口岳取締役は「需要に合わせてテナントの入れ替えなどを行ってきたが、営業の継続は厳しかった」と語った。

同店にはアルバイトなど約７００人が勤務している。化粧品を扱うテナントの女性従業員（３９）は「急だったので驚いている。次の仕事を探さないといけないのか」と不安げに話した。

同店が位置する葵区紺屋町の商店街振興組合・服部功理事長（７１）は「静岡市のシンボル的存在で、市内外からお客さんを引っ張ってきてくれた。今後の客足がどうなるのか不安。街の在り方を考え直さないといけない」と危惧する。

高校３年生の女子生徒（１７）は「小さい頃から家族と来ていて、最近は学校帰りに週１回のペースで友達と遊びに来ていた。思い出の場所がなくなると思うとさみしい」と肩を落とした。

難波喬司市長は「長年にわたり、地域に活力をいただいて感謝している。まちの姿は変わっていくが、中心市街地の活性化に取り組んでいきたい」とコメントした。