ずっと好きだった人と付き合えることになったら、夢を見ているかのような気持ちになりますよね。連絡が来るだけでもテンションが上がり、2人きりで同じ時間を過ごせているだけでも幸せな気分になると思います。ただ、恋は盲目という言葉があるように、好きすぎて相手の欠点に気づけなくなることもあるようです。今回は、憧れの男性と付き合えたのにすぐに別れてしまった話をご紹介いたします。

嫌と言ってもやめてくれない

「隣の部署の男性社員に一目惚れした私は、ひそかに片思いをしていました。ある日、会社の飲み会で連絡先を交換し、なんと付き合うことに。夢のようなできごとに浮かれてしまって、彼の性格なんてなにも気にしていませんでした。

付き合って1か月ほどしたある日、彼といい雰囲気になったのですが、私は生理中だったので断りました。すると彼は『そうなんだ』『でも大丈夫だよ？』と言ってきたんです。いや……、大丈夫とかそういう問題じゃないし、普通はまず体調の心配をしますよね。私が嫌だと言っても全然やめてくれなかったり、むしろもっとエスカレートしたりするので、だんだんそのことがストレスになってしまって。あれほど憧れの人だったのに、気持ちが冷めてしまって別れることにしました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 嫌がっているのにやめてくれないと、ストレスが溜まりますよね。冗談で言っているのではなく、本気で拒絶していることに気づかないのは、自分のことしか考えていない証拠です。

