手のひらサイズなのに鳴りがいいポータブルBluetoothスピーカー、JBL GO 4がAmazonブラックフライデーで38%OFFの4,800円になっています。

JBL GO4 Bluetoothスピーカー 4,800円 Amazonで見る PR PR

4.2Wの45mmフルレンジドライバーを搭載していて、90Hzから20kHzの再生に対応。ポータブルなんで低域ブンブンという感じではないですが、素直な聴きやすい音を鳴らしてくれます。専用アプリ「JBL Portable」で複数の機種を一元管理できるだけでなく、イコライザーでの音質補正にも対応。

バッテリーも大容量化していて、周波数帯域ごとのエネルギーバランスを調整するプレイタイムブースト機能を使うと、連続で約9時間の再生が可能です。

最もうれしいポイントは、IP67準拠の防水・防塵性能を有していること。バスルームでも使えるので、長風呂のいい相棒になってくれます。

外に持ち出すにもちょうどいいサイズですし、5,000円を切っているこのタイミングでぜひ手に入れたいスピーカーです。ポップでかわいい色バリも豊富にそろってますよ。

