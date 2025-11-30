「Carp Legend Game 2025」に参加

プロ野球の広島は29日、マツダスタジアムで「Carp Legend Game 2025」を行った。往年の名選手が多数参加する中、注目が集まったのは正田耕三氏。63歳の近影にファンの間に衝撃が広がった。

2022年3月以来の開催となった広島のOB戦。今年は被爆から80年、セ・リーグ初優勝から50年の節目の年で、「未来へつなぐ 平和への思い カープとともに」をテーマに紅白戦などが行われた。

ミスター赤ヘル山本浩二氏ら往年の名選手がずらりと顔を揃える中、注目が集まったのが正田耕三氏。小柄ながら俊足巧打の二塁手として活躍し、首位打者や盗塁王のタイトルを獲得した。

1998年の現役引退から27年。当時の170センチ、75キロから変化した現在の正田氏の姿に、X上の野球ファンからは驚きの声が上がった。

「今ならホームラン量産しそうだ」

「新しいゆるキャラか」

「正田さん、いつのまに成長しはったん？」

「正田さんにビビった」

「選手の頃とはえらい違いだ！誰かと思ったわ」

「野球界のマラドーナだ」

正田氏は市立和歌山商、新日鉄広畑を経て1984年ドラフト2位で広島入団。通算1546安打、146盗塁。1試合6盗塁は中日・山崎善平と並んでプロ野球記録。



（THE ANSWER編集部）