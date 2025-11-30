「芸能界デビューが決まって上京したころ、勉強のために事務所の先輩の仕事現場を見学していました。もっとも印象に残っているのが『夜のヒットスタジオ』（フジテレビ系）です。テレビで見ていた大スターのナマ歌を聴けて感動するなか、圧巻だったのが少年隊のパフォーマンス。まだそのときは、東山（紀之）さんと共演できる日が来るなんて、思いもしませんでした」

こう振り返るのは、千堂あきほさん（56）。夢がかなった作品が『ザ・シェフ』だ。

「トップアイドルの東山さんを筆頭に、脇はベテラン勢がしっかり固めていて、毎回大物のゲストを招いていました。正直、“私なんかが入って大丈夫？”と、不安もあったんです」

緊張の初顔合わせでは「あ、どうも。東山です」とクールでスマートな対応だった。

「すごく丁寧でしたが、打ち解けられるのか心配で……。でも、撮影が始まると、日に日に私が抱いていた東山さん像が崩れていきました。もちろん、いい意味で（笑）」

撮影現場を盛り上げるため、スタッフとも密にコミュニケーションをとっていたという。

「いつも冗談を言ったり、スタッフにドッキリを仕掛けたりしていました。料理用の金物のボウルにアイスピックを刺して、別の料理器具として代用するシーンがあったのですが、ボウルに穴を開ける瞬間にすごく嫌な音がするんです。東山さんはそれを面白がって、カットがかかった後も、音を鳴らし続けていました」

忘れられないのは、車中で料理をするシーンだ。

「止まっている車を、外からスタッフが揺らしてくれたんです。私は細かい料理のウンチクを語るのですが、セリフの量が多いうえ、車が揺れているから、カミカミになってしまって、何度もNGを……。寡黙な役で、ほとんどセリフがない東山さんから、だいぶイジられました（笑）」

ベテラン俳優とのシーンも貴重な体験だった。

「赤木春恵さんは、短いシーンではあったのですが、ナチュラルな演技に引き込まれました。川島なお美さんはゴージャスで嫌な役だったので、身構えていたのですが、ふだんはかわいらしい人で。撮影の合間、差し入れのお菓子を見て『これ、食べたいけど、太っちゃうからやめようかな』って本気で悩んでいる姿は、少女のよう。魅力的な出演者に囲まれた、幸せな現場でした」

『ザ・シェフ』（日本テレビ系、1995年）

高額な報酬で料理を請け負うさすらいの天才料理人・味沢匠（東山紀之）が、さまざまな難題を料理で解決。調理法も破天荒なものが多く、料理界のSFドラマを自称するほど。とても29歳とは思えないクールさの東山が光っていた！

【PROFILE】

せんどう・あきほ

1969年生まれ、兵庫県出身。1987年のCMオーディションをきっかけに芸能界入り。1990年に歌手デビューすると、学園祭の女王と呼ばれ人気を博す。以後、ドラマ、映画と幅広く活躍する。