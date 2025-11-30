¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ·Ù¹ð¤Ç¤¹¡×Ìþ¤··ÏÈþ½÷¿ý»Î¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡¢¾¡Íø¸å¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡Ö¤Û¤ï¤Û¤ï¥¿¥¤¥à¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¾¡¼¥ó¡×¤ÈÏÃÂê¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤â¤Ï¤äÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤¢¤Î»þ´Ö¡É¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌ¾Á°¤¬¤Ä¤»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×11·î28Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¸å¡¢Äù¤á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÁ´³«¤Ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¤Û¤ï¤Û¤ï¡É¤Ç¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡É¹âµÜ¤Þ¤ê¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¹âµÜ¤Ï¹¶·âÅª¤ÊËã¿ý¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Âî¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¼Â¤Ë¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À³Ê¡£ÅÜ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢M¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç¤âÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¹âµÜ¤ËÌþ¤ä¤·¤òµá¤á¤ëÁª¼ê¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤¤¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÅì1¶É¤Ë¿ÆÄ·Ëþ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·âÅª¤ÊËã¿ý¤¬¸ù¤òÁÕ¤¹¤È¡¢¸«»öÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç5¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¹±Îã¤Î¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤È¤È¤â¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£Á°²ó¡¢ÆâÀî¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿ºÝ¤ËÇú¾Ð¤Î°ìÈ¯·Ý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤³¤È¤¬¹âµÜ¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«ÆâÀî¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë»ÅÁð¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÄù¤á¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤éÎã¤Î»þ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÆü¤Ï¤Í¡¢10Æü¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤Î½ÐÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£µÕ¤Ë¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤«¤Ê¡×¤È¡¢»î¹çÃæ¤Ç¤â¤³¤ì¤Û¤ÉÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¼õ¤±Åú¤¨¤¬¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¡ª¡×¤È¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é½õ¤±½®¤ò½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Äù¤á¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£Ëã¿ý¤ÎÏÃ¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤Ë°Ü¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬¹âµÜÎ®¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤ÏÊÄ¤Þ¤é¤ó¤Î¤Ï¹âµÜ¤ÎÎÉ¤µ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ·Ù¹ð¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËËè²óË¬¤ì¤ë¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¡Ö¤Û¤ï¤Û¤ï¥¿¥¤¥à¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¾¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë