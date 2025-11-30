ÅÔ»ÔÉô¤Î¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Ë¡Ö²ÈÃÜ²½¡×¤Î½é´ü¤ÎÃû¸õ¤«¡¡ÊÆ¸¦µæ
¡ÊCNN¡Ë¸¤¯Å¬±þÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÅÔ²ñ¤Î¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î²ÈÃÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÉ¡¤òÃ»¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£À¸Êª³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Ï¡¢¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Î²ÈÃÜ²½¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤á¤Æ¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÆ¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼Âç³Ø¥ê¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¹»¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¡¦¥ì¥·¥å½õ¶µ¤ËÃåÁÛ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¤´¤ßÈ¢¤Ë´Ì¤òÅê¤²Æþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¬¥é¥¬¥é¤È¤¤¤¦²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥É¥¹¥ó¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤¿¡£¥ì¥·¥å»á¤Ï¤¹¤°¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤¬¤´¤ßÈ¢¤«¤éÆ¬¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥ì¥·¥å»á¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤¬Ãë´Ö¤Ç¤âÅÔ²ñ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ²÷Å¬¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¹¥´ñ¿´¤¬Í¯¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£¿ôÀéÇ¯¤âÁ°¤Ë¥¤¥Ì¤¬²ÈÃÜ²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²áÄø¤Î½é´üÃÊ³¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤½é¤á¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÈÇÀÂ¼Éô¤Î¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¡£ÅÔ»ÔÉô¤Î¸ÄÂÎ¤Ï²ÈÃÜ²½¤Ø¸þ¤«¤¦µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×¡Ê¥ì¥·¥å»á¡Ë
¤³¤Î¤Ò¤é¤á¤¤Ë¤´¤ß¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤íÅöÁ³¤À¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£²½ÀÐµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤Ï3ËüÇ¯¤âÁ°¤«¤é¿Í´Ö¤Î¼þ¤ê¤Ë¸½¤ì¡¢¤´¤ß¤ä¿©¤Ù»Ä¤·¤ò¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿ôÀéÇ¯¤ò¤«¤±¤Æ¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥ª¥ª¥«¥ß¤Î¹ÔÆ°¤ä¿ÈÂÎÅª¤ÊÆÃÄ§¤Ï¿Í´Ö¤È¤Î¶¦Â¸¤ËÅ¬¤·¤¿¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö²ÈÃÜ²½¡×¤À¡£
¡Ö¤´¤ß¤³¤½¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Í´Ö¤¬¹Ô¤¯¤È¤³¤í¡¢É¬¤º¤´¤ß¤¬¤¢¤ë¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤Ï¤´¤ß¤¬Âç¹¥¤¤À¡×¤È¥ì¥·¥å»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ËÂÑ¤¨¡¢¹¶·âÅª¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤¬¼Î¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤â¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¼¡¤Ë²ÈÃÜ²½¤µ¤ì¤ëÆ°Êª¤¬¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤âÌÌÇò¤¤¡×
¥ì¥·¥å»á¤È³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤Î²¾Àâ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤¬²ÈÃÜ²½¤ÎÃû¸õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÃ»¤¤É¡Àè¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«Ä´¤Ù¤¿¡£¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Ë¡Ö²ÈÃÜ²½¾É¸õ·²¡×¤òÃµ¤¹
¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉã¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï1800Ç¯Âå¡¢²ÈÃÜ²½¤µ¤ì¤¿Æ°Êª¤Ë¤ÏÌîÀ¸¤Î¸ÄÂÎ¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£Ã»¤¤É¡Àè¤ä¾®¤µ¤Ê»õ¡¢¿â¤ì¼ª¡¢´¬¤Èø¡¢Çò¤¤ÌÓ¤ÎÈÃÅÀ¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö²ÈÃÜ²½¾É¸õ·²¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2014Ç¯¤Ë³Ø½Ñ»ï¥¸¥§¥Í¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆÃÄ§¤¬½Ð¸½¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÈÃÜ²½¾É¸õ·²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀâÌÀ¤òÄó¾§¤·¤¿¡£
14Ç¯¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹¶·âÀ¤¬Äã¤¯½¾½ç¤Ê¸ÄÂÎ¤Û¤É¿Í´Ö¤È¤Î¶¦Â¸¤ËÅ¬±þ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ½¾½çÀ¤¬¼«Á³ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢½é´üæõ¡Ê¤Ï¤¤¡Ë¤ÎÈ¯À¸¤Ë±Æ¶Á¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Á´¿È¤ò°ÜÆ°¤·¤ÆÆ¬Éô¤ä´é¤ÎÆÃÄ§¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¿À·ÐÄéºÙË¦¤È¡¢ÌÓÈé¤Î¿§¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¿§ÁÇºÙË¦¤Î¸º¾¯¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥ì¥·¥å»á¤Ï¡Ö½¾½ç¤µ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºÙË¦¤Ë²¿¤é¤«¤Î·ç´Ù¤¬À¸¤¸¡¢¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤¬´Ñ»¡¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÄ§¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤è¤¦¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²ó¡¢¥ì¥·¥å»á¤Ï¤³¤ÎÆÃÄ§¤Î¤¦¤ÁÉ¡Àè¤ÎÄ¹¤µ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¿Í´Ö¤ÈÀ¸³è·÷¤ò¶¦Í¤¹¤ëÅÔ»ÔÉô¤Î¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤¬¡¢ÇÀÂ¼Éô¤Î¸ÄÂÎ¤È°Û¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥ì¥·¥å»á¤È³ØÉôÀ¸11¿Í¡¢Âç³Ø±¡À¸5¿Í¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î°¦¹¥²È¤ä»ÔÌ±²Ê³Ø¼Ô¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ÌîÀ¸À¸Êª´Ñ»¡µÏ¿¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ö¥¢¥¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ê¥¹¥È¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1Ëü9000Ëç°Ê¾å¤Î¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Î¼Ì¿¿¤òÀººº¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´°àú¤Ê²£´é¤òÂª¤¨¤¿²èÁü¤¬249Ëç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¸¦µæ¼Ô¤Ï²èÁü²òÀÏ¥½¥Õ¥È¤ò»È¤¤¡¢É¡¤ÎÀèÃ¼¤«¤éÎÞ´É¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÉ¡Àè¤ÎÄ¹¤µ¡×¤È¡¢É¡Àè¤«¤é¼ª¤¬Æ¬¤ËÆÏ¤¯ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÆ¬¤ÎÁ´Ä¹¡×¤òÂ¬Äê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿·´¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÀ³Î¤Ê·¹¸þ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÅÔ»ÔÉô¤Î¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤ÎÉ¡Àè¤Ï¡¢ÇÀÂ¼Éô¤Î¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤è¤ê3.6¡óÃ»¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç¤¤Êº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤·¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤¬²ÈÃÜ²½¤Î¤´¤¯½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÌÀ³Î¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤À¡×¡Ê¥ì¥·¥å»á¡Ë¡£ÏÀÊ¸¤Ï³Ø½Ñ»ï¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¡¦¥º¡¼¥í¥¸¡¼¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÃ»¤¤É¡Àè¤È¤¤¤¦É½¸½·¿¡ÊÆÃÄ§¡Ë¤¬¡¢Á´¤¯ÊÌ¤Î²¿¤«¤ÎÃû¸õ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£Î©Âç³Ø¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥°¥í¥¹¥Þ¥ó½õ¶µ¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥°¥í¥¹¥Þ¥ó»á¤Ïº£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤¬²ÈÃÜ²½¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²ÈÃÜ²½¤ÈÆ±¤¸É½¸½·¿¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤È²ÈÃÜ²½¤µ¤ì¤¿Æ°Êª
¸ÅÂåÊ¸ÌÀ¤ÎÆ°Êª°äÊª¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥í¥¹¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Ï²ÈÃÜ²½¤µ¤ì¤¿Â¾¤Î¼ï¤È¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅÀ¤Ç°Û¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö²ÈÃÜ²½¤µ¤ì¤¿Æ°Êª¤ÏÈó¾ï¤ËÆÃ¼ì¤Ê¼Ò²ñ¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Æ°Êª¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤¿¤È¤¨¤ÐÌîÀ¸¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¤ä¥Ò¥Ä¥¸¡¢¥¦¥·¤Ê¤É¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¼Ò²ñÅª½øÎó¤òÈ÷¤¨¤¿·²¤ì¤ÇÀ¸³è¤·¡¢ÆìÄ¥¤ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£
¥ì¥·¥å»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤Î¼ï¤¬²ÈÃÜ²½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Î¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¤¬¡¢²ÈÃÜ²½¤Î·ÁÂÖ¤Ë¤Ï½ÀÆðÀ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ì¥·¥å»á¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤Î¥Í¥³¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤È³¬ÁØ¹½Â¤¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²ÈÃÜ²½¤µ¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·²¤ì¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÆ°Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¼Ò²ñÅª¤ÊÆ°Êª¤À¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¥ì¥·¥å»á¤Ï¼¡¤Ë¡¢Âç³Ø¤¬½êÂ¢¤¹¤ë¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤ÎÆ¬¹ü¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÀÂ¼Éô¤ÈÅÔ»ÔÉô¤Î¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Î¹ÔÆ°¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢»þ´ÖÎ¹¹Ô¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤¬¼ÂºÝ¤Ë²ÈÃÜ²½¤Î²áÄø¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥·¥å»á¤Ë¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¤¡£
¤â¤·¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤¬ËÜÅö¤Ë²ÈÃÜ²½¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ôÀéÇ¯¸å¤Ë¤Ï¿â¤ì¼ª¤äÇò¤¤ÈÃÅÀ¡¢´¬¤Èø¤Ê¤É¤âÈ¯Ã£¤·»Ï¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¥ì¥·¥å»á¤Ï¤¤¤¦¡£¡Ö¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃÊ³¬¤òÃµµá¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò²æ¡¹¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡×