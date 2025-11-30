経済学者の成田悠輔氏が３０日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。高市早苗首相の経済対策について見解を述べた。

「年収の壁引き上げ」「住宅ローン減税」「防衛費税」「法人税の租税特別措置」など、高市政権での税制改正の主なテーマについて言及。「かつてから議論されてた話が多くて、特に高市色っていう強いものがないっていうのが印象で。さらに減税方向に行ってるのと増税方向が交じっているじゃないですか。ある種、イメージとして、アクセル踏みながらブレーキ踏んでる印象で、散漫だなっていう印象があるんですよね。だから、何が軸で、何がコピーで、何が看板かが見えにくい」と指摘した。

高市政権の経済政策全体にも触れ、「結構、積極財政っぽい雰囲気が醸し出されてたけど、叩かれると、“責任が重要だ”って言って、何も言ってないようなところに落ち着いてると思うんですよ。高市政権って、新鮮さが失われてきたときに、要はこの政権は何をやってるのかってひと言のイメージみたいなのが実はなくなっちゃっているんじゃないかっていう気がちょっとするんですね」と指摘。「どうせなら、庶民のこの今の生活が大事です。金持ちどもから搾れるだけ、搾り取りますって言ってもいいんじゃないかな」と見解を述べていた。