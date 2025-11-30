食楽web

JR東京駅のエキナカ商業施設・グランスタ東京で、12月25日までの期間限定でクリスマスフェア「TOKYO XMASTATION 2025」を開催中。

期間中は施設内のスイーツショップが手がける新作＆限定クリスマスケーキが販売されるとあって、連日、多くのお客さんがグランスタ東京に足を運んでいます。現地でクリスマスケーキの品定めをするのも楽しそうではありますが、ある程度の目星を付けておくことでスムーズな購入が叶うのもまた真理。

そこで今回はグランスタ東京から発表された「クリスマスケーキ予約数ランキングTOP10」（集計期間：11月4日～10日）をご紹介。ケーキ選びのポイントとして、役立ててみてはいかがでしょうか。

※一部ケーキはすでに予定数完売、掲載時に売り切れとなっている場合もありますので、ご了承ください。

第10位/コロンバン「SuicaのペンギンとXmasツリーケーキ」

サイズ：4号（直径12cm×高さ13.5cm）／5400円

第10位は老舗洋菓子店『colombin（コロンバン）』の「SuicaのペンギンとXmasツリーケーキ」。お店伝統のバタークリームで仕上げたツリーは抹茶仕上げで、Suicaのペンギンをプリントしたマカロンと、メッセージ入りの板チョコ、お菓子のクリスマスリースなど、多彩なトッピングでクリスマスの世界観を演出しています。見ているだけで温かな気持ちになる華やかなデコレーションケーキです。

●DATA

出店エリア：改札内B1 銀の鈴エリア

予約受付：店頭・ネット共に12/15（月）まで

店頭渡し日：12/20（土）～12/25（木）

※予約販売限定（店頭販売なし）

第9位/アンリ・シャルパンティエ「グランスタ限定 フォレ・ブランシュ」

サイズ：4号（直径約12.4cm×高さ約5.7cm）／5400円

第9位は兵庫・芦屋発の人気洋菓子店『HENRI CHARPENTIER（アンリ・シャルパンティエ）』の「グランスタ限定 フォレ・ブランシュ」。創業当初から愛され続けている「フォレ・ブランシュ」を、グランスタ限定デザインで特別に仕立てたケーキです。

雪のように儚い口溶けのオリジナルクリームにしっとりと焼き上げたスポンジケーキに、程よい酸味のダークチェリーがアクセント。選抜された熟練のパティシエが一台ずつ手作業で丁寧に仕上げたスペシャルな一品です。

●DATA

出店エリア：改札内B1 丸の内坂エリア

予約受付：ネットのみ 12/15（月）まで

店頭渡し日：12/23（火）～12/25（木）

※予約販売限定（店頭販売なし）

※6号サイズ（直径約18cm×高さ約5.7cm／1万800円）もあり

第6位/テラ・セゾン「苺づくしのスペシャルショートケーキ」

サイズ：6号（直径18cm×高さ12cm）／1万1880円

予約数の第6位は、同率で3品がランクイン。その一つ、洋菓子店『Terra Saison（テラ・セゾン）』の「苺づくしのスペシャルショートケーキ」は、契約農家から届く苺を贅沢に使用したケーキ。

北海道・阿寒湖エリアで育った乳牛の原乳から作る濃厚でコクのある純生クリームが、苺のフレッシュな甘酸っぱさを引き立てます。さらにフランボワーズと苺ジャムをアクセントに、ベルローズの花弁と金箔を添えて華やかな装いに仕上げられた、まさに苺づくしのスペシャルなショートケーキです。

●DATA

出店エリア：改札内B1 丸の内坂エリア

予約受付：ネットのみ 12/18（木）まで

店頭渡し日：12/23（火）～12/25（木）

※予約販売限定（店頭販売なし）

第6位/カファレル「ジャンドゥーヤ ブッシュ ド ノエル」

サイズ：長さ16cm×幅10cm×高さ約8cm／4860円

第6位の2品目は、洋菓子店『Caffarel（カファレル）』より、ブランドを代表するチョコレート“ジャンドゥーヤ”を贅沢に使ったフランスの伝統的なクリスマスケーキ「ジャンドゥーヤ ブッシュ ド ノエル」です。

ココア生地でジャンドゥーヤクリームとガナッシュを包み込み、トッピングにもジャンドゥーヤの削りチョコを使用。ケーキの上にきのこやてんとう虫などのかわいいモチーフを添えて愛らしく上品に、クリスマスらしい華やかさもしっかり感じられる一品に仕上げられています。

●SHOP INFO

出店エリア：改札内B1 丸の内坂エリア

予約受付：店頭 12/1（月）まで／ネット 12/18（木）まで

店頭渡し日：12/22（月）～12/25（木）

※予約販売限定（店頭販売なし）

第6位/R.L ワッフルケーキ「Suicaのペンギン Xmasワッフルケーキ」

サイズ：3号以下（直径6.5cm×高さ5.5cm）／1620円

第6位の3品目は、神戸発のワッフルケーキ専門店『R.L waffle cak（エール・エル ワッフルケーキ）』が作る「Suicaのペンギン Xmasワッフルケーキ2個セット」。

サンタ帽でおめかししたSuicaのペンギンを天面に描き、ひとつにはフルーティーな黄桃の果肉とホイップクリームを、もうひとつにはクリスマスカラーをイメージした抹茶＆ストロベリークリームを充填。竹炭ペースト入りのワッフル生地でふんわり包み込んだ、かわいさが際立つワッフルケーキです。

適度なサイズ感に加えて甘味の違いを食べ比べて確認できるなど、他のケーキにはない楽しみ方ができるも魅力です。

●DATA

出店エリア：改札内B1 丸の内坂エリア

予約受付：店頭・ネットとも12/15（月）まで

店頭渡し日：12/22（月）～12/25（木）

店頭販売：12/19（金）～12/25（木）

第5位/アム ストラム グラム ノボリクダリのプレミアムタルト

サイズ：5号（直径約15cm×高さ約4.5cm）／5400円

予約数第5位は、タルト専門店『AM STRAM GRAM nobodyquedaly（アム ストラム グラム ノボリクダリ）』の「オリエンタルスターとシャインマスカットのプレミアムタルト」。

カラフルぶどう園（山形県鶴岡市）から直接届く希少品種のぶどう「オリエンタルスター」と、ぶどうの王様「シャインマスカット」を全面に盛り付けた贅沢なタルトで、芳醇な甘みとジューシーな味わい、ひと粒ごとに広がる上品な香りと弾ける果汁感を楽しむことができます。

●DATA

出店エリア：改札内B1 銀の鈴エリア

予約受付：ネットのみ 12/17（水）まで

店頭渡し日：12/23（火）～12/25(木）

※予約販売限定（店頭販売なし）

第4位 あまみカオリ研究所「POCO-POCO」

サイズ：6号（縦約18cm×横約18cm×高さ5cm）／5900円

第4位は洋菓子店『あまみカオリ研究所』のオリジナルケーキ「POCO-POCO」です。その名の通り“ポコポコ”としたユニークな形状が特徴の一台です。

サブレを土台にバニラムース、スポンジケーキ、ピスタチオクリーム、ホワイトチョコレートムースとさまざまな素材を重ね合わせたリッチな構成。別添えのフルーツソース（苺・オレンジ・カシスの3種類）を好みに合わせてかければ、味わいの変化も楽しめます。

普段はケーキを販売していない東京駅限定のブランドがクリスマスの期間限定で販売するわずか50台の希少な限定品。チョイスする価値は大いにアリ。

●SHOP INFO

出店エリア：改札内1F 京葉ストリートエリア

予約受付：ネットのみ 12/18（木）まで

店頭渡し日：12/23（火）～12/25（木）

※予約販売限定（店頭販売なし）

第3位/ランメイシャスイーツファクトリー「苺のデコレーション」

サイズ：4号（直径12cm×高さ8cm）／4800円

ここからはベスト3。第3位は栃木県の老舗エッグファーム「卵明舎」が手掛けるエッグスイーツブランド『ランメイシャスイーツファクトリー』のショートケーキ「栃木県産プレミアム 苺のデコレーション」です。

地元・栃木の契約農家から届く苺は、ひと粒ひと粒を丁寧に選別して最適な状態のものだけを使用し、クリームなどの乳製品も栃木産の上質なものを採用。素材本来の風味や美味しさを最大限に引き出したプレミアムな味わいを体感できる渾身の一台に仕上げられています。栃木の誇りがギュッと込められた究極のショートケーキと言えるでしょう。

●DATA

出店エリア：改札内1F 京葉ストリートエリア

予約受付：ネットのみ 12月18日（木）まで

店頭渡し日：12月20日（土）～25日（木）

※12月18日の予約時は12月21日（金）～25日（木）の間で受け渡し可

※予約販売限定（店頭販売なし）

第2位 カファレル「Suicaのペンギン ナターレ ジャンドゥーヤ」

サイズ：4号（直径12cm×高さ4cm）／5200円

第2位「Suicaのペンギン ナターレ ジャンドゥーヤ」は、リースに囲まれたSuicaのペンギンがかわいらしい『カファレル』のクリスマスケーキ。ブリュレしたジャンドゥーヤをビターチョコレートムースで覆い、中に忍ばせたラズベリージャムとの組み合わせて甘味・苦味・酸味の絶妙なハーモニーを楽しめる仕上がりに。

しっとり濃厚でビターな味わいは、ワインとの相性もよさそう。大切な方と過ごす聖夜のケーキにチョイスしたくなる逸品です。

●DATA

出店エリア：改札内B1 丸の内坂エリア

予約受付：ネットのみ 12月18日（木）まで

店頭渡し日：12月23日（火）～25日（木）

※予約販売限定（店頭販売なし）

第1位カファレル「Suicaのペンギン ナターレ ビアンコ」（※完売）

発売がスタートした11月4日の週に予定数完売となりました

栄えある第1位に輝いたのは、3品目のランクインとなった『カファレル』の新作ケーキ「Suicaのペンギン ナターレ ビアンコ」でした！

しっとりとしたスポンジの中にはたっぷりのいちご、トップにはカットしたいちごとSuicaのカード（チョコ）やプレゼント型の砂糖菓子のオーナメントを。さらにSuicaのペンギン（顔）のチョコを2つトッピングした一品です。

こちらは「予定数到達につき完売」ということで、残念ながら入手は不可能。予約で確保することができた方は、希少かつ貴重なケーキをぜひ心行くまで味わってくださいね。

まとめ

ネットでの購入予約は、グランスタ公式サイト内「グランスタクリスマス特設ページ」にて受付中です。ケーキはグランスタ東京内に設けられているお渡し特設カウンター及び各ショップ店頭で受け取れます。

＞グランスタクリスマス特設ページ

https://www.gransta.jp/cp/christmas/