NECナイメヘン小川航基が1試合2得点、今季6ゴール目でチームを勝利に導いた

オランダ1部NECナイメヘンは現地時間11月29日にエールディヴィジ第14節でスパルタ・ロッテルダムと対戦し、3-1で勝利を収めた。

日本代表FW小川航基が2得点の活躍で勝利に大きく貢献した。

試合開始10分、日本代表ストライカーが試合開始早々にゴールネットを揺らした。GKのロングフィードを起点した攻撃でFWサム・ウィッサの落としを受けた小川は右足のシュートをゴール左隅へと沈めた。さらに前半終了間際にもPKで追加点を奪い、開幕戦に続く今季2度目の1試合2得点を達成。今季のゴール数を6に伸ばし、チームを勝利に導いた。

小川の複数得点に対して、SNSでは「めちゃくちゃうまい」「ケチャドバ、期待してます！」「良い連携だった」「完璧な崩しからのフィニッシュ、さすがストライカー」といったコメントが寄せられた。オランダでは同じく日本代表のFW上田綺世（フェイエノールト）が13得点でゴールランキング首位を独走していることもあり、「小川も上田も好調だ」といった声もあった。（FOOTBALL ZONE編集部）