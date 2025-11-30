「なんか野暮ったい」→ 解決！【GU】40・50代の冬コーデに！「主役級カーデ」

冬コーデの主役になってくれるカーディガンを【GU（ジーユー）】で発見！ 着方次第で野暮ったく見えてしまうこともある冬の柄物ですが、色のトーンを揃えたり、シャツを重ねたりするだけでぐっと洗練された印象に。フェアアイル柄とアーガイル柄を使った、スタッフさんの脱・ほっこりコーデは、大人も着こなしやすいからぜひ参考にしてみて。

冬らしい温もりを感じるフェアアイル柄カーデ

【GU】「パフニットフェアアイルクルーネックカーディガン」\1,990（税込・セール価格）

冬らしい温もりを感じるフェアアイル柄のカーディガンは、羽織るだけで季節感をグッと高めてくれるはず。公式サイトによると「チクチクしにくい素材で心地よい肌ざわり」だから、着心地にも期待できそう。ブルーとネイビーを基調にした落ち着いた配色で、柄アイテムでも気負わず着られるかも。インナーに白シャツを重ねれば、顔周りが明るく見えて好印象なスタイルに。

デニムシャツ × カーデでつくる大人可愛いレイヤード

フェアアイル柄のカーディガンを主役に、デニムシャツと白スカートを合わせたレイヤードスタイル。ざっくり羽織ったカーディガンが、肩の力を抜いた大人の余裕を演出。シャツとカーディガンのボタンを全部留めないのも、こなれ見えのポイントです。重たくなりがちな冬コーデを、白のタイトスカートで軽やかにしてみて。スタッフさんも「タイトめシルエットでほっこり見えを軽減」とコメントしているように、上下のバランスがカギ。

トラッドムードを引き立てるアーガイル柄カーデ

【GU】「パフニットアーガイルクルーネックカーディガン」\1,990（税込）

ベージュをベースにしたアーガイル柄のカーディガンは、着るだけで上品見え。淡いグレーとアイボリーの組み合わせが、やさしくフェミニンな印象を引き寄せそう。短めの丈感で、ワイドパンツやフレアスカートとも好バランス。ボタンをすべて留めてプルオーバー風に着こなしても、あえて柄シャツをINしてのぞかせても素敵です。

大人の余裕を演出するブラウンコーデ

ブラウンでまとめた、品のある大人のスタイル。アーガイル柄のカーディガンにレザー調ジャケットを羽織り、異素材MIXで奥行きをプラス。コーデュロイパンツがほどよくカジュアルさを添え、こなれた印象に導きます。首元のボタンを留めずに抜け感を出すのは、スタッフさんならではのおしゃれテクです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase