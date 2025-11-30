1.肛門嚢炎

猫のおしりの病気でよく見られるのが「肛門嚢炎」です。これは、肛門の両脇にある小さな袋（肛門嚢）に分泌液が溜まり、細菌が繁殖して炎症を起こしてしまう病気です。

おもな症状としては、床におしりを擦り付ける、頻繁におしりを舐めるといった行動があげられます。症状が進行すると、肛門周辺の赤みや腫れ、悪臭、膿の排出、食欲低下、発熱などがあらわれることがあるでしょう。

治療は、溜まった膿を排出して肛門嚢を洗浄し、必要に応じて抗生物質などの投薬を行います。症状が悪化して肛門嚢が破れる場合もあります。

予防には、定期的な肛門腺のチェックとケアが大切です。運動不足や肥満傾向にある猫、高齢の猫は分泌液が溜まりやすい傾向があるため、日頃から注意しましょう。

2.肛門嚢破裂（臭嚢破裂）

肛門嚢破裂は、肛門嚢内の膿や分泌物が皮膚を破って外に出てしまう状態です。多くの場合、肛門嚢炎が悪化したものです。

症状としては、肛門周囲の腫れや潰瘍、膿の排出、頻繁に舐める、不自然な座り方や歩き方、排便困難などがあります。また、肛門嚢破裂では、非常に強い痛みを伴います。放置すると、傷が大きくなり治療の長期化、重度の感染症につながるリスクもあるため早期発見・早期治療が重要な病気です。

治療は膿の除去や抗生物質の投与が中心で、場合によっては手術がおこなわれます。

再発を防ぐために、定期的な肛門嚢ケアが大切です。少しでもおしりを気にする素振りを見せたら早めに獣医師に相談しましょう。

3.脱肛

脱肛とは、肛門の粘膜や直腸の一部が外に飛び出してしまう状態です。肛門から赤いものが飛び出すので驚くかもしれませんが、猫では決して珍しい病気ではありません。排便時のいきみやくり返す便秘・下痢で腸に負担がかかると起こしやすくなると言われています。

軽度でも痛みがあるため、排泄を嫌がる、気にして舐める、座り方や歩き方が不自然になる、といった様子が見られます。

放置すると腫れや炎症が悪化し、壊死のリスクも高まります。脱肛の可能性がある場合は、速やかに動物病院を受診しましょう。

軽度であれば、飛び出した部分を押し戻し、原因となっている便秘や下痢などの治療を行います。重度の場合は手術が行われます。再発防止には、便秘や下痢の予防が欠かせません。

4.肛門嚢アポクリン腺癌

肛門嚢アポクリン腺癌は、猫の肛門の左右にある肛門嚢に発生する悪性腫瘍です。猫では比較的まれですが、発生するとリンパ節への転移リスクが高いため注意が必要です。

主な症状には、肛門の横のしこりやイボのようなものがある、腫瘍が直腸を圧迫することによる排便困難、高カルシウム血症などがあります。また、おしりを床に擦り付けたり、舐めたりするなど腫瘍を気にする行動も見られるでしょう。

治療は、外科手術による腫瘍の切除が基本で、場合によっては放射線療法や抗がん剤（化学療法）を併用します。

猫の肛門嚢アポクリン腺癌の発症は稀なため、発見が遅れることも少なくありません。少しでも異変を感じたら、早めに獣医師に相談しましょう。

まとめ

猫はおしりまわりの異変を言葉で訴えることができないため、飼い主さんの日々の観察が非常に重要です。肛門嚢炎や肛門嚢破裂、脱肛といった疾患は、早期の対応がその後の回復を大きく左右します。

そのため、日常的におしりの周囲のチェックを行い、わずかな異常でも感じたらすぐに動物病院を受診することが大切です。また、肛門嚢ケアや適切な便通管理、バランスの取れた食事が予防につながります。

愛猫の快適な生活と健康を守るため、飼い主さんが小さな変化にも気を配り、必要なケアを欠かさないようにしましょう。

(獣医師監修：葛野宗)