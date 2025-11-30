食楽web

⚫︎蕎麦が好きでお酒が好きな小宮山雄飛さんが、美味しいお蕎麦屋さん、そして蕎麦屋呑みの魅力を伝える連載。今回は両国駅からほど近い名店『江戸蕎麦 ほそ川』を訪問。

ご主人の細川貴志さんが埼玉県吉川市で開業したのが1985年、2003年に現在の両国に移転してからも早22年。

農家に出向いて自ら買い付けた蕎麦の実の皮を剥いて、石臼で十割蕎麦を自家製粉。ご高齢になられた今でも、調理場を一人で回し……。

とにかくご主人の“うまい蕎麦”への美学とこだわりがいたるところに詰まっている名店、それが『江戸蕎麦 ほそ川』です。

蕎麦前は絶品「焼きみそ」を肴に日本酒を一杯

「焼きみそ」680円

まずは「焼きみそ」で一杯。味噌と一緒に焼かれた蕎麦の実が、ほくほくと柔らかくて美味しい素朴な味。季節によっては、ふきのとうなど木の芽も入るんだとか。

これはお酒をちびり系ですね。ということでご主人おすすめの特別純米酒「磯自慢」を一合。ほそ川のオリジナルラベルというところに、蔵元との信頼関係も感じます。

「磯自慢（特別純米酒）」一合1350円

上品な吟醸香で、ほんのり甘味が。シンプルな焼きみそとの相性抜群です。

そして待望のお蕎麦。まずは「冷かけそば（梅干入り）」1750円を注文しました。見てください、この澄んだかけ汁を。もう美しいとしか言いようがない。素材にとことんこだわるご主人だからこそできる蕎麦とつゆ。梅と一片の柚子皮のみというシンプルな構成も素晴らしい。

冷かけそば（梅干入り）1750円

まずつゆを飲んでみると、めちゃくちゃ上品な飲み干せる味。かといって、上品過ぎると蕎麦を食べる時に薄く感じてしまうものですが、その塩梅が絶妙なんです。

蕎麦をすすると、上品なつゆの旨みと蕎麦の香りが見事に合っている。単なる冷たいかけ蕎麦ではなく、「冷やかけ」という１つの料理として完成してます。

甘酸っぱい梅をつゆに溶かすと絶妙に味変されて、1杯で2度美味しい。蕎麦はもちろん、つゆも最後の一滴まで飲み干してしまいました。ごちそうさまです。

絶品の天ぷらとせいろで大満足

「穴子天ぷら」（野菜天付き）1800円。この日の野菜はご主人が厳選して仕入れる舞茸とかぼちゃ

天ぷらは名物の「穴子天ぷら」。一番好きな調理が天ぷらだと言うご主人。活きのいい穴子は揚げると身のほうが締まり、ぎゅーっと反り返ってくると言いますが、見事に反ってます。

穴子の天ぷらで思わずお酒が進む

お箸で切って食べると、単にふんわりしているだけではなく、しっかりした身の弾力も感じて非常にウマい！

〆はシンプルな「せいろ」。まずはそのままたぐって、何もつけずに一口。

「せいろ」1500円

蕎麦の風味と水分量が絶妙で、ホントこれだけでも美味しくいただけます。かけつゆとは違い、濃口醤油を使ったつけつゆに蕎麦をちょこんと浸してすすると、「これぞうまい蕎麦！」と思わずにはいられないダイレクトな美味しさ。

いつも笑顔の店主・細川貴志さん

現在は調理場がご主人のワンオペレーションということもあり、メニュー数などがやや少なめですが、一つひとつの素材と調理へのこだわりがすごいので、あれこれ食べなくてもしっかりと満足できます。

江戸の蕎麦の魅力を、存分に味わえる名店です。

（撮影◎橋本真美）

●SHOP INFO

江戸蕎麦 ほそ川

住：東京都墨田区亀沢1-6-5

TEL：03-3626-1125

営：11:30～16:00（15時半LO）

休：月・火（臨休あり。訪店前に電話でご確認を）

アクセス：大江戸線・両国駅A3出口より徒歩1分、JR総武線・両国駅東口より徒歩6分

●著者プロフィール

小宮山雄飛

ホフディランのVo&Key担当。ミュージシャンの傍ら、グルメ番長として食のシーンでも活躍し、様々な雑誌やWEBサイトでの連載、レシピ開発なども行う。著書には『旨い！家カレー』『レモンライス レシピ』『小宮山雄飛 今日もひとり酒場』など。テレビ、ラジオ番組などの出演も多数。