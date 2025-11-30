巨大クリスマスツリーが転倒…サンタ姿の作業員は危機一髪　「景色を見たかった」15歳少年を地上36階のクレーンから無事保護

ブラジルで、巨大なクリスマスツリーを運搬中のクレーンが倒れる瞬間がカメラに捉えられた。

現場は大混乱に陥り、1人が死亡、1人が大けがをしたという。

一方、エルサレムでは、高層建物の頂上に設置されたクレーン先端に少年が取り残され、救助隊が出動していた。

少年は景色を見るために自ら登ったが、動けなくなったとみられる。

倒壊クレーンが巨大ツリー直撃

ブラジルで23日に撮影されたのは、プレゼントやリボンの飾りがついた大きなクリスマスツリーが転倒する様子だ。

組み立てるためにクレーンで運んでいたその時、クレーンが倒れてしまい、ツリーがぺしゃんこになってしまった。

作業員たちがあわてて駆け寄り、あたりは騒然としていた。

さらに、別のカメラにはサンタクロースの格好をした作業員が、クレーンが倒れるギリギリのところで飛び降り、間一髪で脱出する様子が映っていた。

この事故で1人が死亡し、1人が大けがをしたという。

高層クレーン先端で取り残された少年

一方、エルサレムで24日に撮影されたのは、揺れるクレーンの先端で身動きが取れずにいる人の姿だ。

そこにいたのは15歳の少年だった。

映像から、この建物がほかの建物より一段と高い場所だということが分かる。

実はここ、地上36階の超高層ビルだった。

少年がいた場所は、さらにその最上階に設置されたクレーンの先端だったのだ。

なぜ少年はクレーンに登ったのか。

少年は、救助隊に「景色を見たかった」と話しているという。

少年は深夜0時ごろに登り、約7時間にわたって上空にいたという。

（「イット！」 11月26日放送より）