◇MS＆ADカップ2025 日本 3-0 カナダ(29日、長崎スタジアムシティ・ピーススタジアム)

貴重な先制点と3点目のアシストを記録した谷川萌々子選手が、試合後にインタビューに応じ、自身のプレーについて振り返りました。

まずこの日のプレーについて振り返った谷川選手は「試合前からボックス内にどんどん枚数増やして行こうといわれていた中で、(田中)美南さんがいい折り返しをしてくれて、しっかりゴールを決められてよかったなと思います」と述べ、戦略通りのゴールだったことを明かしました。

また後半23分にアシストを決めた場面では、谷川選手の冷静なプレーが光りました。その場面について谷川選手は「クロスを送る際に、2人選手が入ってきているのを見ていて、相手の位置なども見て送る位置を決めました」と説明。思い通りのプレーを実行できたことを明かしました。

さらに今回の試合では、攻撃面だけでなく守備面で収穫があったことを明かした谷川選手。「プレッシングのところで、いかに後ろの選手にいい状態で守備の機会を与えられるかを意識してやっていた中で、うまくいった部分と、いかなかった部分とありましたが、いいハードワークが出来たかなと思います」と語り、クラブだけでなく代表の試合を通じても、さらに自身が成長するきっかけを得たことを明かしました。