ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」公式Ｘは２８日、リヨ（北香那）がヘブン（トミー・バストウ）のために用意した弁当の中身を公開した。

２８日の放送ではヘブンとのランデブーのため、弁当を用意したリヨ。県庁の中を何往復もした後、昼食を摂ろうとヘブンを庭のベンチに誘い、弁当を開けようとするも、ヘブンはまだお腹が減っていないとして、リヨを神社に誘う。

神社にはキツネの石像が数多くあり、ヘブンはそれに夢中。全く自分の相手をしてくれなくなったことに、リヨは怒ってヘブンの家でトキ（高石あかり）に愚痴をこぼす。

リヨは弁当を作るときにトキにヘブンの好物を聞いていたが、たまたま同席していた錦織（吉沢亮）が「（好物は）糸こんにゃく」だとウソをついていた。「糸こんにゃく」を「虫」と勘違いし、それから大嫌いになったヘブン。もしも弁当を開けたらどうなっていたのか…。

この弁当の中身が気になるというネットの声は多数上がっていたが、公式Ｘでは「開けてもらえなかったリヨさんのお弁当箱」として、中身の写真をアップ。「中には…やっぱり糸こんにゃくが入っていました」とおにぎり、稲荷寿司、卵焼き、煮物の他に、大量の糸こんにゃくの煮物が入っていた…。

ネットも「うわあ、こんなに糸こんにゃく入っていたのかあ…ジゴクジゴク」「開けられることなかったお弁当なのに、ちゃんとした中身！！」「テレビに映らないところも手を抜かないスタッフさん」「おリヨさまの気持ちを考えると、ちょっと泣けてくる」「まさかお弁当の中身が見られるとは思ってもみませんでした」「決して開けてはいけない玉手箱のようですね」など、反響を呼んでいた。