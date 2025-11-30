にんじんとごぼうの“皮”はむかないで！汚れは「50℃洗い」で解決。栄養たっぷりの野菜の皮を活用する裏技＆レシピ

食卓を彩り、私たちの健康を支える四季折々の野菜と果物。せっかくなら、おいしく上手に食べたいもの。野菜と果物を知り尽くした“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、おいしさと栄養を余すところなく引き出す方法をお伝えします。

文・写真＝堀基子

実は“皮”じゃなかった

今夜のメニューはカレー？シチュー？それとも煮物？まずは、にんじんの皮をむきますか？さて、ちょっとお待ちください。そもそもにんじんの皮って、むく必要があるのでしょうか？今回は野菜の皮問題を追求してみたいと思います。

にんじんの皮だと思われている表面は、実は皮ではなく内鞘（ないしょう）細胞と呼ばれる部分。直売所などで収穫直後のにんじんに出会った際、よく見ると表面に薄い半透明なオブラートのような膜が残っていることがありますが、これこそが皮のようなもの。出荷の際、泥を落とすために水洗いすると、この膜はほとんどはがれてしまうのです。

にんじんは表面に近い部分にベータカロテンが豊富に含まれていますので、食感や仕上がりの見た目が気にならないのであれば、ぜひ皮をむかずに使ってみましょう。

ちなみに、クリスマスやお正月に星や梅に型抜きしたにんじんの残りは、皮つきのまま粗みじん切りにして冷凍しておくと、炒飯やスープの具などにサッと使えて便利です。

汚れが気になるなら「50℃洗い」を

皮つき野菜に残る土や汚れが気になる方には、50℃洗いをお勧めします。もともと学校給食の現場で生まれた衛生的な下ごしらえのテクニックで、ヘタや根元に残った農薬や土もきれいに落とせます。

やり方は、大きなボウルに50℃の湯を張り、野菜を浸すだけ。全体がしっかり浸るようにザルで上から押さえるのがポイントです。

浸す時間は、にんじん、ごぼう、れんこん、じゃがいも、さつまいもなどは5〜6分。ブロッコリー、なす、きゅうり、いんげん、ピーマン、トマト、ゴーヤーなどは2〜3分。

ほうれん草、水菜、三つ葉、レタスやキャベツの葉、万能ねぎ、にら、ハーブなどは15〜20秒。

「50℃の湯だなんて野菜がしおれてしまうのでは？」と心配になるかもしれませんが、ご安心ください。50℃は野菜の細胞膜が壊れないギリギリの温度で、この熱でヒートショックを起し、気孔が開いて一気に水分を取り込むため、しなびかけたレタスはパリッと、シワシワになり始めたミニトマトもピチピチに復活してくれますので、ぜひ一度お試しください。

ごぼうの皮は栄養たっぷり

では、ごぼうの皮はどこまでむきますか？これも悩みどころかと思いますが、ごぼう特有の香りやうま味、抗酸化作用にすぐれたポリフェノールなどの成分は、表皮に多く含まれているため、皮はむかず、泥や汚れを落として使うのが正解です。

まずは水洗いし、ふきんなどで表面の泥や汚れをぬぐい落としてから50℃洗いしてみてください。私は気になる汚れは柔らかい歯ブラシで優しくこすり洗いしています。

「生姜むく馬鹿、大根の皮むかぬ馬鹿」ということわざがありますが、先人たちの知恵は現代の栄養学から見ても間違っていません。

生姜の皮は香りがよく、殺菌効果が期待できるジンゲロールやショウガオールといった辛味成分が含まれているため、傷や汚れが気になる部分だけをむいて使いましょう。

大根は表皮の近くに繊維が縦に通っているため、薄く皮をむくと筋っぽくなってしまうので、厚くむくのが正解です。むいた皮は、繊維を断つように細切りにして、きんぴらにすると美味です。私は大根の葉も一緒に炒め、塩で味を調え、仕上げにごま油を加え、白ごまをたっぷり振って、塩ごま風味きんぴらにするのがお気に入りです。

捨てる部分を「だし」として活用

実のなる野菜の皮は、紫外線や害虫などから身を守るため、色鮮やかで厚みのあるものが多いと思います。

あまり栄養がないイメージのあるきゅうりも皮にはベータカロテンが豊富ですし、なすの皮も高い抗酸化力を持つ紫の色素成分のアントシアニンやナスニンが含まれています。なので、飾り切りで皮をむくときも、できるだけ捨てずに活用しましょう。

にんじんなどの皮をむいたとき、その皮だけではなく、キャベツの外葉、たまねぎやトマトやにんじんのヘタ、長ねぎの青い葉、セロリの葉、パセリの茎、しいたけの石づきなど捨ててしまいがちな部分を冷凍して集めておき、煮出して「ベジブロス」（野菜だし）を作れば、和洋中を問わずに活躍してくれます。

皮がおいしいハッセルバックポテト

さて、締めくくりは、じゃがいもの皮について。収穫後に保存してから出荷される普通のじゃがいもは、皮が厚いのでむいて使いますが、皮が薄く柔らかい新じゃがなら、ぜひ皮ごと食べたいですよね。

ただし、じゃがいもの芽や緑色になった皮にはソラニンやチャコニンという天然毒素が含まれているため、必ず完全に取り除いてから使います。

皮があってこそ美味なじゃがいものレシピをご紹介しますので、ぜひお試しになってみてくださいね

【皮がおいしいハッセルバックポテト】

■材料（2〜3人分）

じゃがいも4〜6個

バター適量

ピザ用チーズ適量

粉チーズ少々

ローズマリー少々



■作り方

（1）じゃがいもはよく洗い、皮つきのまま3ミリ幅で切り込みを入れます。じゃがいもを割り箸2本ではさんで切ると、下まで刃が入らず、適度な深さの切込みになります。切り込みの間を流水で洗い、余分なでんぷんを流します。



（2）（1）を耐熱皿にのせ、ラップをかけ、電子レンジ（600W）強で7〜8分ほど、竹串が通るまで加熱します。



（3）（2）の切り込みにバターとピザ用チーズを挟み、粉チーズをふりかけ、ローズマリーをのせ、オーブントースターでこんがりと焼きます。

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。