マイアミがMLSカップに王手！ アルバが2アシスト、メッシとブスケツも得点演出で東地区制覇
インテル・マイアミが、イースタン・カンファレンス（東地区）のMLSカップ・プレーオフを制した。
レギュラーシーズンを3位で終えたマイアミと、同5位のニューヨーク・シティが激突。ホームのマイアミは14分、セルヒオ・ブスケツのロングフィードに抜け出したタデオ・アジェンデが先制点を記録する。23分にはジョルディ・アルバのアーリークロスにアジェンデが頭で合わせて追加点。37分に1点を返されたが、1点リードで折り返す。
マイアミは67分、ペナルティエリア内でリオネル・メッシのパスを受けたマテオ・シルヴェッティのゴールで再び2点差とする。さらに83分、テラスコ・セゴビアがアルバとのワンツーパスから4点目をマーク。89分にはアジェンデがハットトリックを達成し、マイアミは5−1で勝利した。
元バルセロナ組の活躍で東地区を制し、クラブ史上初のMLSカップ優勝に王手をかけたマイアミ。今季限りで引退するアルバとブスケツにとっては最後のタイトル獲得チャンスとなる。MLSカップは12月6日に行われ、サンディエゴvsバンクーバー・ホワイトキャップスの勝者と年間王者の座をかけて対戦する。
【ゴール動画】ジョルディ・アルバが流石の2アシスト！ マイアミvsNYシティ
Sergio Busquets feeds Tadeo Allende. 🍽️— Major League Soccer (@MLS) November 29, 2025
His 6th goal of the Audi MLS Cup Playoffs have them ahead 1-0 early! pic.twitter.com/74fH0MetWC
TADEO ALLENDE AGAIN. IT'S 2-0. 🔥@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/YPVndPRyt2— Major League Soccer (@MLS) November 29, 2025
Messi dishes, Silvetti finishes. A goal made in Rosario. 🇦🇷@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/MkXTm0LTmY— Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025
Jordi Alba backheel assist on repeat 😱— Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025
Telasco Segovia makes it 4-1 Miami! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/1uGSmRPFIM
HAT TRICK ALLENDE. 5-1. GAME OVER.@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/hY4BAZQQUM— Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025