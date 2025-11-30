ロッテリア♡クリスマスに贅沢「ローストビーフバーガー」登場

ロッテリアでは、2025年12月3日(水)より期間限定で「ローストビーフバーガーフェア」を開催♡牛肉の旨みが詰まった自社製ローストビーフを使用した贅沢バーガーが登場します♪北海道産山わさび入り特製ソースやサワークリームが絶妙にマッチ。旨辛やダブル仕様も選べ、クリスマスや年末の特別なひとときにぴったりです。

定番ローストビーフバーガー

ローストビーフバーガー

価格：590円

牛肉の旨みが詰まった自社製ローストビーフとハンバーグパティを重ね、北海道産山わさび入りの特製ソース、サワークリーム、レタスをふんわりもっちりのバンズでサンド♡

柔らかくジューシーなローストビーフと爽やかな酸味のサワークリームが口いっぱいに広がる贅沢な味わいです。

名探偵コナンとCake.jpがコラボ！ポップアップショップ開催

ピリ辛がクセになる旨辛バーガー

旨辛ローストビーフバーガー

価格：640円

定番のローストビーフバーガーに、ピリッと爽やかな辛みのハラペーニョと特製旨辛ソースをトッピング♡

スパイシーな味わいがジューシーなローストビーフの旨みをさらに引き立て、食べ応えと刺激のある美味しさを楽しめます。

贅沢感抜群のダブル仕様

ダブルローストビーフバーガー

価格：980円

ローストビーフを通常の約2倍に増量し、ハンバーグパティも2枚使用した贅沢な一品♡

柔らかくジューシーなローストビーフをたっぷり堪能でき、クリスマスや年末の特別な食事にもぴったりです。食べ応え抜群で満足感の高いバーガーに仕上がっています。

ロッテリアで贅沢クリスマスを楽しもう♡

12月3日(水)から期間限定で登場するロッテリアの「ローストビーフバーガーフェア」では、定番のローストビーフバーガー、ピリ辛の旨辛ローストビーフバーガー、ボリューム満点のダブルローストビーフバーガーの3種を販売♡

一部店舗を除く134店舗で、クリスマスや年末の贅沢なひとときにぴったり。なくなり次第終了なのでお早めに♪