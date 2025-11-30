歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

手料理の画像を公開しました。



工藤静香さんは調理器具でスコーンを作成する動画をアップすると「今日のレシピを簡単に」と、投稿。





工藤静香さんは調理器具でスコーンを作成する動画をアップすると「今日のレシピを簡単に」と、投稿。



続けて「ホットケーキミックスでやればとても簡単だと思いますが、私は、全粒粉を使いたかったので」と綴ると、レシピを紹介。







「全粒粉、お米カップ山盛り2」

「オイコスとかパルテノ1個と半 230グラム位」

「オリーブオイル 40グラム位」

「アルミニウムフリーベーキングパウダー少し」

「てんさい糖 大さじ1」

「塩少々」





そして「生地がまとまらないようなら、ヨーグルトかオリーブオイルを足してください！ グリークヨーグルトを使うと、タンパク質も一緒に取れるので」「ヨーグルトの代わりにお豆腐でもバッチリです！」と、記しました。





最後に、工藤静香さんは「ジャムや蜂蜜はファンCherish からいただいたものです♥」と、画像と共に綴っています。



この投稿にファンからは「スコーン美味しそうですね」・「しーちゃん♥めっちゃ美味しそう レシピありがとうございます♥」・「しーちゃん秘伝のレシピ♥公開ありがとうございます♥」・「わーいいなぁー♥♥♥ めちゃくちゃいい焼き色♥♥♥ 美味しそう 午後のTEA タイムには最高ですね♥♥♥」などの反響が寄せられています



工藤静香さんは、度々、ＳＮＳに料理やスイーツなどを手作りする様子を投稿。



先日は、海老や、肉料理、煮物、いなり寿司、汁物、栗きんとん、更には「手毬寿司と五色サラダ、五色ゼリー」など、美味しそうな、おせち料理の画像をＳＮＳにアップ。







更に、別の日には、栗きんとんや紫いもと思われるペーストを練り固めて、オリジナルのお菓子をお皿に並べている写真を投稿。

また、別の日には「長芋の梅和え」の「おつまみ」の画像もアップ。

色とりどりで、豪華なメニューの数々は、ＷＥＢ上で反響を呼んでいました。







