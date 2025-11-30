Image: Amazon

物価高ってウソじゃん…。

今やスティック掃除機と並ぶ勢いで人気のロボット掃除機。メーカーも豊富で、エントリーからハイエンドまで、ニーズに合わせたモデルから選べるようになっていますよね。

各社エントリーモデルは、今では2万円台後半〜3万円台から選べるので、ロボット掃除機の普及をさらに加速させていると感じています。

でも、その現在の価格の認識。僕は改めないといけません。見てください。

ロボット掃除機 roborock(ロボロック) Q5 Pro 水拭き両用 お掃除ロボット 15,999円 Amazonで見る PR PR

1万5999円。なんだこの価格…。間違いじゃないの？

と思わず3度見。しかもルンバと並んで人気のRoborock（ロボロック）ですよ？この値段で本当にいいの？ いいんだな？

安くても機能は一流。こんなの許されるのか？

こんな安いと「ただ走るだけでしょ？」みたいに思うかもしれません。そう思われても不思議じゃない価格ですからね。

でも、そんなこたぁない。それどころか「ちゃんとしてる」ロボットなんです。

まず、レーザーマッピング対応。部屋の間取りを正確に把握してマップを作成。複雑な間取りでも把握してくれる上、理想的なルート選びもしてくれます。つまり？ 掃除が丁寧で早く終るってこと。

清掃力も大したもんですよ。

吸引力を示す値は5500Pa。これは、最近のミドルクラス並の数値ですね。しかもブラシにラバー素材を採用しているので、毛絡みしにくいのもポイント！ お手入れも楽って最高だ！

また、水拭きにも対応しているので、素足で暮らしたい派やペットと暮らす家庭にもいいですねー。

弱点としては、ごみ捨てやモップの洗浄、ロボットへの給水は手動ってところでしょうか。

でも、逆に言えば日々の床の清潔さキープがそれだけの手間で済むのですから、どれだけ楽できるか計り知れないでしょう。そうでしょう。

約1.6万、さすがに破格破壊です。

