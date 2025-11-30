「MX MASTER 3s」が1.2万を切ってきた。予備分も買おう
「4」でなくても十分便利だしさ！
そりゃあ、最新モデルが優れているのは確か。「MX MASTER 4」は本当に便利で優秀なマウスですが、「コスパ」という物差しで見ると今の買いはこれかな！
ロジクールの名マウスとして今も評価の高い「MX MASTER 3s」です。
最新「MX MASTER 4」が出た今、型落ちではあるのですが、25％OFFで1万1980円は過去最安。さすがにこの値段まで落としてくるのは、Amazonの本気っぷりを感じます。
歴史に残る名マウス。今でも遜色ない快適さ
「MX MASTER 3s」のよさを語れって言われたら、たぶん1時間くらい話せるんですが、あえて絞ると…
・精度の高い8000dpiのトラッキング
・何時間使っても疲れないエルゴノミクスデザイン
・無限に回るのでは？ とすら思わせる超高速スクロール
・静音クリック採用、本当に静か
・サムホイールで横スクロールも快適ィ！
あたりですね。正直、使い勝手で今も無双できるスペックです。
ちなみに、MX MASTER 4で追加された「Actions Ring」もMX MASTER 3sでも使えるので、ほんとコスパいい子。ハイエンドなマウス体験、このチャンスで体験してみてください。ほんと、快適になりますから！
あっ、もうすでに持っている人も、予備として買っておいてね。なくなったら困りますからねー。
Source: Amazon
ロジクール MX MASTER3s
11,980円
Amazonで見るPR