¥´¥ß½¦¤¤¤¬À¤³¦Âç²ñ¤Ë¡£¡Ö¥¹¥ÝGOMI¡×¤¬¼¨¤¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¡Ú¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤Î¼ê¤Ö¤é¤Ç¤Ïµ¢¤µ¤Ê¤¤¡ª¡ÁÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ã·ò¹¯·Ð±Ä¡äÏÀ¡Á Âè22²ó¡Û
»ä¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¹¥ÝGOMI¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢"À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¡¢³¹¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥´¥ß¤ò½¦¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä"¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶¥µ»¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬»ý¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÎÏ¤ÎÎ¾Êý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¤¥Þ¡¼Ãç´Ö¤È¥¹¥ÝGOMI¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾¾ÅÄ¾æ»Ö
Ê¹¤´·¤ì¤Æµ×¤·¤¤¡ÖSDGs¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤Ï°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¤¤¶¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯±øÀ÷¤äÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ï¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤¬ÃÏµåµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊºÇ½é¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥¹¥ÝGOMI¤Ç¤¹¡£³¹¤ò¾¯¤·¤À¤±¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹Ô°Ù¤¬¡¢¼Â¤ÏÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢³¤¤äÀî¤¬¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëµÜºê¸©±ä²¬»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¼ñÌ£¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊµÜºê¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È³¤´ß¤äÀî±è¤¤¤ËÂçÎÌ¤Î¥´¥ß¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤½¤Î¸÷·Ê¤ò²¿ÅÙ¤âÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¥´¥ß¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
ÍÄ¤¤¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿¤¢¤Î¾×·â¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê±ä²¬¤Ç°é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÂçÎÌ¤Î¥´¥ß¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶¯Îõ¤Ê°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤Î´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤«¤é¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤¿¤ÀÌÛ¡¹¤È½¦¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥´¥ß¤¬Íî¤Á¤Æ¤ë¤ó¤À...¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¥¹¥ÝGOMI¤Ï¡¢¤½¤³¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£½¦¤Ã¤¿¥´¥ß¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸«¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë»×¤ï¤º´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥ë¡¼¥ë°ì¤Ä¤Ç¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥´¥ß½¦¤¤¤¬¡Ö³Ú¤·¤¤¶¥µ»¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥¹¥ÝGOMI¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¥¹¥ÝGOMI¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤à¤·¤í¥´¥ß¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é½¦¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¤³¤Î¶¥µ»¤¬¤¯¤ì¤ë¡Ö¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤µ¡×¤¬¿´¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ä¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢¥¹¥ÝGOMI¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÇÂè2²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥¹¥ÝGOMI¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤¬Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸«»öÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÂè1²ó¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤¬Í¥¾¡¡Ë¡£³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¬¼«¹ñ¤Î¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤ÆÆþ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬¿å±Ë¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ä¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸Ç®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯10·î¤Ë½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥ÝGOMI¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025 FINAL¡×¤Ë¤Ï33¥õ¹ñ99¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´Ä¶²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÏÄø¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤È½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿
»ä¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Ë¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÅØÎÏ¡¢´Ä¶¡¢½Ð²ñ¤¤¡¢ºÍÇ½¡¢¤½¤·¤Æ±¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥¹¥ÝGOMI¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¡¢ÂÎÎÏº¹¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤Ç¤âÀ¤³¦Âç²ñ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Ï½¾Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿"»²²Ã¤ÎÊÉ"¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¡¢²è´üÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè1²ó¥¹¥ÝGOMI¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ÅìµþÍ½Áª¡×¤Ë¡¢¥Ñ¥é¥¹¥¤¥Þ¡¼¤Î¸Î¡¦À®ÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡ÊËÜÇ¯9·î¤ËÀÂµî¡Ë¡¢¸åÇÚ¥¹¥¤¥Þ¡¼¤Î»ûÂ¼ÈþÊæ¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤Î1Ëç
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¹»À¸ÈÇ¤Î¡Ö¥¹¥ÝGOMI¹Ã»Ò±à¡×¤âÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤Ï"¥´¥ß½¦¤¤Éô"¤È¤¤¤¦Éô³è¤ò»ý¤Ä³Ø¹»¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¤Î¥´¥ß¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢³¹¤«¤éÂ¦¹Â¤äÀî¤òÅÁ¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö2050Ç¯¤Ë¤Ï³¤¤ÎÃæ¤Ç³¤ÍÎÀ¸Êª¤è¤ê¥´¥ß¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â³¤¤ËÉº¤¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï´°Á´¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤º¡¢ºÙ¤«¤¯ºÕ¤±¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ²¿É´Ç¯¤â»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡¢¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³¹¤Ç½¦¤¦¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¥´¥ß¤¬¡¢³¤¤ò¼é¤ëÂç¤¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¡Ö¥´¥ß¤¬³¤¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë»ß¤á¤ë¡×¤³¤ì¤¬¥¹¥ÝGOMI¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¥¹¥ÝGOMI¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇËè½µËö¤Î¤è¤¦¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼«¼£ÂÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´ë¶È¤ÎCSR¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ìÇ³¤¨¤ë¥´¥ß¡ª¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¢¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢½éÂÐÌÌÆ±»Î¤Ç¤â¼«Á³¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£´Ä¶¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½Âç»È¤òÌ³¤á¤ëº´ÅÏÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊý¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬ÃÏ¸µ¥Á¡¼¥à¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥´¥ß¤ò½¦¤¦¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤È¸òÎ®¤¬¹¤¬¤ê¡¢¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥ÝGOMI¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤¤Ã¤«¤±¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤â¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥ÝGOMI¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¹¤«¤é¥´¥ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥ÝGOMI¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¾®¤µ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢³¹¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¸«Â³¤±¤¿¤¤¡£»ä¼«¿È¤â¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¡Ö¥¹¥ÝGOMI¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
Ê¸/¾¾ÅÄ¾æ»Ö¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡/Cloud9