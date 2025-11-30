【2026年】“コラボ福袋”4選！ ハローキティやリラックマなど人気キャラクターが勢ぞろい
2025年も残すところあと1ヵ月。寒い日が続き冬の訪れを感じるなか、各ショップからは2026年の福袋が続々と公開されています。今回は、人気キャラクターとコラボレーションした“2026年福袋”をまとめてご紹介！ 今からでも予約できるラインナップをそろえているので、福袋選びの参考にしてみてください。
【写真】ミニオンやパディントンも！ 2026年キャラコラボ福袋4選
■まだ間に合う！
まず紹介するのは、サンリオキャラクターズのハローキティとコラボレーションした「珈琲館」の「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」。本商品は「珈琲館 蔵」でも購入可能で、11月13日（木）より店頭予約が実施されています。
グッズは、デビュー当時のハローキティをあしらったネームタグ付きの「ボア巾着バッグ」のほか、「オリジナルポーチ」、商品引換券2枚、ドリップバッグ1箱を用意。なお、12月21日（日）20時00分よりオンラインストアでも販売開始予定。
ハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、「リラックマ」とコラボレーションした4900円の福袋を、12月19日（金）から数量限定で発売します。
今回登場する「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」は、「絶品チーズバーガー」を食べるリラックマの描き下ろしイラストをモチーフにした「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」や、ファイルの中に入れる紙によって模様が変化する「マジッククリアファイル」など4つのアイテムと「お食事クーポン」（4800円分）が入ったお得感が魅力。
「カフェ・ド・クリエ」と『ミニオン』が初コラボした「＜ミニオンズ＞ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」は、11月19日（水）〜12月16日（火）まで、全国の「カフェ・ド・クリエ」店舗にて予約を受付中。
もこもこ素材の「ボアバッグ」に、コラボグッズ2点、商品引換券3枚、焼き菓子2種の計5アイテムを詰め合わせた4980円のセット。バッグはグレーとブラウンの2色から選ぶことができます。
それから「エクセルシオール カフェ」は、12月1日（月）から、パディントンと初コラボレーションした「2026 HAPPY BAG」の予約販売を開始します。
ラインナップは、7000円、5000円、3000円の福袋から成る全3種で、例えば7000円の福袋は、ブランドカラーのネイビーを持ち手にあしらった、バイカラーデザインのトートバッグに「スクエアポーチ」、「エクセルシオール ブレンド」、「ドリンクチケット」を詰め合わせた贅沢なセットです（いずれも価格は税込み）。
どの福袋を買うか迷っている方、2026年はキャラクターコラボ商品をチェックしてみるのはいかがでしょう？
