¾¾²¬¾»¹¨¡¡·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»Å»ö¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¤½¤Î¼¡¤Î¹æ¤Ï°æ¥Î¸¶¤È¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¥ï¥±¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëNACK5¡Ö¾¾²¬¾»¹¨¤ÎºÌ¤êºëÀèÃ¼¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤êÅö½é¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éº£Ç¯Áê¼¡¤¤¤À¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤ÎµÙ´©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Î¹æ¤Ë¤Ï¾¾²¬·¯¤¬¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇµÇ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤ª»Å»ö¤¬¡ØWink Up¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£1990Ç¯¤Î2·î¹æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¥É¥¥É¥¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ç²¶¤Ï½é¤á¤Æ»¨»ï¤Ë½Ð¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤½¤Î¼¡¤Î¹æ¤Ï°æ¥Î¸¶¡Ê²÷É§¡Ë¤È¹ñÊ¬¡ÊÂÀ°ì¡Ë¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇSMAP³Ø±à¤È¤¤¤¦¡¢SMAP¤Î¥Ð¥Ã¥¯ÀìÌç¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖWink Up¡×¡ÖPOTATO¡×¡ÖMyojo¡¿ÌÀÀ±¡×¡ÖDuet¡×¡Ö¶áÂå±Ç²è¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åö»þÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤òµó¤²¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤¢¤ë¤è¡£ËÜÅö¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤¬Âè1ÃÊ³¬¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£Åö»þ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²¶¤é¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎÂè1ÃÊ³¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÖËÜÅö¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£À¸°Õµ¤¤À¤Ã¤¿¤·¡×¤È¾¾²¬¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Èó¶¨ÎÏÅª¤Ê¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢Øò²ù¡Ê¤¶¤ó¤²¡Ë¤À¤è¡£ËÜÅö¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤À¤«¤é²¶¡¢ÀäÂÐ¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿¤é¤½¤³¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤ò¤â¤·Ê¹¤¤¤Æ¤ëÅö»þ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£»ä¡¢¾¾²¬¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿Êý¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂç¿Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡¢Âç¹¥¤¡ª¤¤¤ä¡¢¤Ç¤âËÜÅö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£