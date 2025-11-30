お気に入りのぬいぐるみが汚れたり、傷ついたりしてしまうことがある。

そんなぬいぐるみを“治療”する専門のサービスが人気だ。新品を買うより、手間と時間とお金をかけても手当てしたい。そんな気持ちに応える現場を訪ねてみた。

「大切な家族の一員」

「ぬいぐるみ専門病院 杜（もり）の都なつみクリニック」（東京都千代田区）を訪ねると、たくさんの「入院中」のぬいぐるみが出迎えてくれた。

「大切な家族の一員を預けてくださるので、その気持ちに寄り添えるサービスをと思っています」と院長の箱崎菜摘美さん（３９）が説明してくれた。

預かったぬいぐるみの傷つき具合を「検査」し、持ち主の「保護者」と相談しながら、「治療」方針を決めていく。サービスを「診療科目」と呼び、まるで本物の病院だ。

箱崎さんが、洋裁学校とリフォーム店での経験を生かし、杜の都の仙台で開業したのは２０１６年。自身も幼い頃からぬいぐるみ好きで、ぬいぐるみを直した時に客から感謝された時の感激が忘れられず、１人で始めた。ＳＮＳなどで評判が広がり、いまは上京してオフィスを構え、８人のスタッフがいる。それでも、新規の予約は３か月待ちだ。最近はシンガポールや欧米など海外からの依頼も舞い込むという。

縫製技術に加えてセンスも

箱崎さんによると、ぬいぐるみを直すのは、実はとても難しいそうだ。「国内外にいろんなメーカーがあり、素材も形も縫い方も違う。けがの具合も本当に様々で、どう治したいのかのご要望も違う。１体ずつ手探りで治すしかないのです」

高い縫製技術はもちろん、客の要望をくみ取るセンスも欠かせないという。たとえば、腕の一部がストーブで焦げたぬいぐるみでも、まるっきり新しい布に交換するのか、焼け焦げた跡を残しつつきれいにするのか。「『私のやけどを隣で防いでくれたから、勲章として残して』という希望があれば、焼けた跡も残します」

へたった中綿も全部交換するのではなく、古い綿を少しだけ小さなハート形のガーゼに入れるなど「思い出」の残し方にも気を配る。１体ずつ担当がつき、過程を細かに写真に撮影し、やりとりをしながら調整していくという。

「家族」のために「惜しくはない」

どんな人がサービスを利用しているのだろう。

８体を入院させた埼玉県の独り暮らしの男性（６６）に話を聞いた。最初は、１０歳の時にお小遣いをためて買ったクマの「バチロウくん」。毛がすれて、目や鼻が傷んでいた。生地や中綿を交換し、顔の表情も元通り。「希望を聞いてくれ、手をかけてきれいにしてくれた」と、仲間のぬいぐるみも預けた。「重症」で費用が１０万円を超える時もあるが、「僕にとっては、人生を一緒に過ごしてきて、自分のことをわかってくれる家族。だから惜しくはない」という。

大量に生産され、たとえ世の中に同じ形のぬいぐるみがたくさんあったとしても、その一体がかけがえのない家族になる。そう思う保護者たちがきょうも入院を待っている。

ニーズに寄り添い、終末期への対応も

「治療」に加えて、ぬいぐるみの「終末期」にまで取り組むところもある。

「ぬいぐるみ健康法人 もふもふ会 ぬいぐるみ病院」（大阪府豊中市）のホームページをのぞくと「院長」や「医師」「看護師」まですべてぬいぐるみ。まるでぬいぐるみがぬいぐるみを治療しているかのような優しい世界観だ。

理事長の堀口こみちさんは「引っ込み思案だった幼い時も、大人になってつらい時にも、ぬいぐるみが心の支えになってきた」と言う。自分と同じようにぬいぐるみを大切に思う人向けに２０１４年から手探りで治療サービスを始めたところ、予約が殺到。「ハイ！こちらぬいぐるみ病院です。」（新潮社）という本も出した。２０人以上のスタッフで客に寄り添い、どんなものも引き受けるきめ細かな対応が人気を呼んでいる。

客の要望に応えて、迷子にならないようぬいぐるみに埋め込むマイクロチップ「マイぬいチップ」を作るなど、新たなサービスを展開してきた堀口さんが次に考えているのが、ぬいぐるみの終活だ。

きっかけは、余命宣告された人からの依頼だったという。「棺おけに一緒に入れたい」と望んでいたが、火葬場によっては希望がかなえられない可能性もある。「ものとして捨てるのはしのびない人が安心してぬいぐるみを託せる場が必要だと気づいたんです」

「ぬいぐるみ神社」来年６月に

京都府南丹市の自然豊かな森の中で、ぬいぐるみと一緒に遊び、供養まですることもできる「ぬいぐるみ神社」を来年６月から始める予定だ。おたき上げなどをした後に、つぼに入れて納める納骨堂ならぬ「納ぬい堂」を作り、家族で訪れるのが楽しくなる命の森にしたいと構想を練っている。おたき上げがつらい人向けにぬいぐるみを入れる箱形の「お星さまスーツ」を作るなど、ぬいぐるみをかけがえのない存在と思う人ならではのアイデアを実現させる予定だ。

「愛と感謝を込めて、たくさんの優しさに包まれた供養の形を考えていきたい」と堀口さんは話している。