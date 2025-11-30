お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が３０日放送され、高市政権が打ち出した２１兆円を超える経済対策について取り上げた。

コメンテーターで出演の元衆院議員でタレントの杉村太蔵は「この２０年、２０００年代をずっと見ていると、法人とか企業の利益はすごく出てますよと。一方で法人の税収はこの２０年、ほぼ横ばいですと。一方で私たちが払う消費税は２０００年代から今にかけて２・４倍くらいになってる。１０兆円から２４兆円になってる。一方で所得はほとんど変わっていない」と指摘。

「僕が２０年前に議員になった時って、よく聞いたのはトリクルダウンを起こすんだと。大企業がもうかれば、その富が、その下の中傷企業や地方、そして我々の所得に富がしたたり落ちるんだと（言われていた）。ただ結果的には企業はそうしないで、内部留保の経営預金を３００兆円貯め込んでますよね。この２０年間やってきたトリクルダウンを目指すって政策が間違ってたんじゃないかなと。法人にはもう少し税負担してもらった方がいいんじゃないかなってのが、僕の考えなんですけど。あまりにも個人に（負担が）行ってるんじゃないかなと」と力説していた。