キムチで味が決まる！驚くほどウマい『トマトのキムチスープ』ひき肉は塊のまま焼いて

寒い日や疲れた夜にぴったりな、『焼きひき肉とトマトのキムチスープ』。

ひき肉はあえてかたまりのまま焼き、じゅんわり広がる肉汁がスープにうまみをプラス。トマトの甘酸っぱさとキムチのピリ辛が重なり、塩だけでこんなにおいしいとは！ と驚くこと間違いなしです。

『焼きひき肉とトマトのキムチスープ』のレシピ

材料（2人分）

豚ひき肉……180g

トマト……1個（約250g）

白菜キムチ……80g

ごま油……小さじ2

塩……小さじ1/2

作り方

（1）下ごしらえをする

トマトはへたを取り、4等分に切る。キムチは大きければ食べやすく切る。

（2）ひき肉を焼きつける

鍋にごま油を中火で熱し、ひき肉をかたまりのまま入れ、へらで押しつけながら3〜4分焼きつける。返して1分ほど焼いてから、一口大にざっくりと切る。

（3）煮る

トマトを加えて2分ほど焼き、塩、水2と1/4カップを加える。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、トマトの表面がとろりとするまで4分ほど煮る。火を止め、キムチを加えてさっと混ぜる。

うまみがぎゅっと詰まったスープで、心も体もぽかぽか。手間もかからず作れるので、何度でも食卓に登場する予感です！

（『オレンジページ』2025年11月17日号より）