キムチで味が決まる！驚くほどウマい『トマトのキムチスープ』ひき肉は塊のまま焼いて
寒い日や疲れた夜にぴったりな、『焼きひき肉とトマトのキムチスープ』。
ひき肉はあえてかたまりのまま焼き、じゅんわり広がる肉汁がスープにうまみをプラス。トマトの甘酸っぱさとキムチのピリ辛が重なり、塩だけでこんなにおいしいとは！ と驚くこと間違いなしです。
『焼きひき肉とトマトのキムチスープ』のレシピ
材料（2人分）
豚ひき肉……180g
トマト……1個（約250g）
白菜キムチ……80g
ごま油……小さじ2
塩……小さじ1/2
作り方
（1）下ごしらえをする
トマトはへたを取り、4等分に切る。キムチは大きければ食べやすく切る。
（2）ひき肉を焼きつける
鍋にごま油を中火で熱し、ひき肉をかたまりのまま入れ、へらで押しつけながら3〜4分焼きつける。返して1分ほど焼いてから、一口大にざっくりと切る。
（3）煮る
トマトを加えて2分ほど焼き、塩、水2と1/4カップを加える。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、トマトの表面がとろりとするまで4分ほど煮る。火を止め、キムチを加えてさっと混ぜる。
うまみがぎゅっと詰まったスープで、心も体もぽかぽか。手間もかからず作れるので、何度でも食卓に登場する予感です！