女優の広瀬すず（27歳）が、11月29日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。「身体をそんなに動かして何がしたいんだろうって、自分でも思うほどなんかスポーツの秋を過ごしてますね」と語った。



広瀬すずが最近は仕事が続いていて、“よはくじかん”は「だいたいスポーツをしているか、スポーツを見ているか、本当そんな感じである意味アクティブなのかな。バスケ観に行ったり、サッカー観に行ったり、ボクシング観に行ったり、自分たちでもバスケやったり、テニスやったり、ボウリングやったり、バドミントンやったり。あとキックボクシングもね、変わらずやってるし、ピラティスもやってるし、みたいな、ランニングもしてるしみたいな」と話す。



