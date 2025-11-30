広瀬すず「もう、クリスマスか」時の流れの早さにドン引き

女優の広瀬すず（27歳）が、11月29日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。「もう、クリスマスか。早いね。今月終わっちゃうね。ドン引き。この前、年明けたばっかりだと思っていたのに」と語った。



広瀬すずが寒さを感じると同時に、「もう、クリスマスか。早いね。今月終わっちゃうね。ドン引き。この前、年明けたばっかりだと思っていたのに。この1年めっちゃある意味充実してて早かったな、なんて思っています」と今年を振り返る。



広瀬は最近は恋愛リアリティショーを同時進行で5本くらい見ていたが、「最近全部最終回迎えまして、皆さんが見てる結構王道なものから、これ意外と知らないなというものまで探ってみている」と語った。