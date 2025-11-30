プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンＤ」が11月26日、都内ホテルで開催された。阪神タイガースの公式Instagramは、受賞者として出席した選手たちの集合ショットを公開。佐藤輝明（26）や森下翔太（25）ら今季の主力が赤いステージに並び、ファンの間で大きな話題となっている。

写真には、赤いバックパネルを背景に正装姿の阪神勢がずらりと立ち並び、トロフィーや記念盾を手に笑顔を見せている様子が収められている。黒のタキシード姿や落ち着いたスーツの選手が多い中、森下の白いタキシードがひときわ存在感を放ち、華やかな授賞式の雰囲気が伝わる1枚だ。

この投稿には、Instagramユーザーから「みなさんおめでとうございます。アイブラックタキシードカッコいい」「森下くんの白のタキシード、びっくりしました」「選手の皆さん…めちゃくちゃスーツ似合っててかっこいい」「リーグ優勝ありがとうございました。また、各選手の努力が実って受賞、本当におめでとうございます」といった祝福の声が寄せられている。