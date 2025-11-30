¶¶²¼Å°»á¡¡ÆüËÜÈÇDOGE¤Ë¡Ö¿¿¤ÃÀè¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ë¤Þ¤Ç¶µ°éÈñ¤ÎÌµ½þ²½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡¡¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¯ÉÜ¤¬25Æü¡¢Èó¸úÎ¨¤ÊÀÇÀ©¤äÉÔÉ¬Í×¤ÊºÐ½Ð¤Ê¤É¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¡ÖÁÅÀÇÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¡¦Êä½õ¶â¸«Ä¾¤·Ã´Åö¼¼¡×¤òÆ±ÆüÉÕ¤ÇÆâ³Õ´±Ë¼¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÅÀÇÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¡¦Êä½õ¶â¸«Ä¾¤·Ã´Åö¼¼¡×¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¤¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£2027Ç¯ÅÙÍ½»»ÊÔÀ®¤«¤éºÐ½Ð¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤òËÜ³ÊÅª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ½ñ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¶É¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¾ÊÄ£¤«¤é30¿ÍÄøÅÙ¤òÃÖ¤¡¢ºâÌ³¾Ê¤äÁíÌ³¾Ê¤È¤Î¶¨ÎÏ¤äÏ¢·È¤Ë¤è¤êÅÀ¸¡¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Ã´ÅöÂç¿Ã¤ÎÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤Ï¡¢³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤«¤é°Õ¸«Êç½¸¤¹¤ë¤Î¤âÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö°ìÈÖÍ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï27Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ë¤«¤±¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÅÀÇÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²Â¥¿Ê¤ä¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºöÌÜÅª¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸ºÀÇ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤À¤¬¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¼Â¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤¿ÆÃÊÌÁÈ¿¥¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡×¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£Ç¯1·î¤ËÂçÅýÎÎÎá¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¡¢±Ñ¸ì¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤é¡ÖDOGE¡Ê¥É¡¼¥¸¡Ë¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÆüËÜÈÇDOGE¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ½êÆÀ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤Ç¶µ°éÈñ¤ÎÌµ½þ²½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£°ìÂÎ¤³¤ì¤Ï²¿¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Íý¶þ¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é´ë¶È¤Î¸¦µæ³«È¯Èñ¤â¡¢²¶¤¿¤Á¤³¤ó¤À¤±Ç¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¤³¤ì¤¯¤é¤¤¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬É¬¤º½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤«¤éÊä½õ¶â¤ÎÉÔÅö¸òÉÕ¤ÎÏÃ¤â¡¢³°Ãí¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÉÔÅö¸òÉÕ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤éº£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¿ÈÆâ´ë¶È¤ËÈ¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤ÏÀ¯¼£²È¤ÎÊý¤ÇÏÀÍý¤òÀ°¹ç¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤â¤¦ÌÔÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ÈÆâ´ë¶È¤Ø¤ÎÈ¯Ãí¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤éÌ±´Ö¤À¤Ã¤Æ²¶¤¿¤Á¤â¿ÈÆâ¤ËÈ¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤È¤«¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤¼¤ÒÏÀÍý¤ÏÀ°¹ç¤·¤Æ¤Û¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Ï¡Ö°Ý¿·¤ÎÂåÉ½¤¬ÁíÍýÊäº´´±¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯ÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£