　俳優の妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、佐藤浩市が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜　後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

　公式SNSは「社長から耕一へ…青空が綺麗な3人のオフショット」とつづり、栗須役・妻夫木聡、耕一役・目黒蓮、耕造役・佐藤浩市が青空の下で寄り添い合う3ショットを投稿した。

　ファンからは「継承の瞬間の表現の仕方が秀逸でした。命の繋がりを感じ、悲しいけれどとても感動しました」「また素敵なフォト　今作のファンへ、最高のプレゼントです」「最高の3ショット　素敵　号泣の神回でした…社長」「すばらしいオフショット　ありがとうございます！　毎回涙して、ホントに心に残る作品です　時は流れましたが…次回も楽しみです」「御三方の間に流れる柔らかな空気に心が和みます　素敵なオフショット」などの声が寄せられている。