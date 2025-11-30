「かっわっっ!!」 のん、“ネコ耳”の純白私服姿に反響 「雪国の天使」「原田知世さんを彷彿」
俳優・アーティスト、のん（32）が30日までに自身の公式ブログを更新し、ネコ耳コーデを披露し、ファンから称賛の声が寄せられている。
【写真複数】「かっわっっ!!」のん、私服の“ネコ耳”コーデ
27日の投稿で、ネコのような“ちいさな耳”がついた純白ダウンジャケットをまとった姿を公開。「可愛いダウンを自慢です」「小さめの耳と色にきゅんとしました」とつづり、「#私服」と添えた。
フードをすっぽりとかぶり、ファスナーを上まで閉め、柔らかい表情で見つめるショットや、フードから顔をのぞかせつつ、動物の刺繍が散りばめられた白のフリース素材のトップスがちらりと見える私服コーデでにっこりとほほ笑んだり、さまざまに魅了した。
この投稿にファンから「かっわっっ!!」「雪国の天使みたい」「耳ぴょんに胸きゅん」「可愛いのん猫さん」「昔の『私をスキーに連れてって』の原田知世さんを彷彿とさせる」など、多数のコメントが届いている。
