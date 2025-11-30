「親父は？」6歳子役の一言が切ない…最終回直前、父と母どちらを選ぶか迫られる娘のシーンに涙＜パパと親父のウチご飯＞

松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

11月29日（土）に放送された第9話では、愛梨（棚橋乃望）が父親である千石と母親の真希（山下リオ）どちらと一緒に過ごしたいか尋ねられる展開に…。

【映像】父or母、愛梨が出した答えは

◆「じゃあ…愛梨、親父とバイバイするの？」

元カノの真希がハワイで自分の店を出すため、準備が整うまでの間、娘の愛梨を預かっている千石。

第9話では、ついに愛梨を引き取る準備ができた真希が帰国した。

母親の帰国を喜ぶ愛梨だったが、一方で千石たちと楽しそうに過ごす面もあり、千石と真希は両親のどちらと一緒にいたいか娘本人の意見を聞くことに。

真希が「長い間待たせて本当にごめんね。ママは愛梨と一緒にハワイに行きたいと思ってるんだけど、愛梨はどうかな？」と尋ねると、愛梨は「ママとハワイ行きたい」と返答。短い親子生活のなかでも「愛梨と離れたくない」と思うほど愛情が膨らんでいた千石は、この答えに寂しそうな様子を見せる。

すると愛梨は「親父は？親父も一緒だよね？」と続けた。

千石が「俺は行けねーんだよ。こっちに店があるし」と返すと、愛梨は「じゃあ…愛梨、親父とバイバイするの？」と今にも泣き出しそうな表情に。

つらい様子の娘に真希は「もし愛梨が日本にいたいならそれでもいいんだよ」と提案するが、愛梨は「でも…そしたら、またママと離れちゃうんでしょ？」と声を震わせる。

大好きな父と母、どちらかを迫られる愛梨のシーンを6歳の子役・棚橋乃望が見事に演じ、観ていて切なくなる一幕となっていた。