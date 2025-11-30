日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

あなたは読めますか？

「大黒本占地」という漢字を読めますか。占地が読めればあとは簡単です。

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：だいこくほんしめじ

大黒本占地は「幻のきのこ」とも呼ばれる高級食材で、天然のホンシメジを人工栽培した希少な品種です。京都丹波地域を中心に栽培され、プリッとした食感と濃厚な旨みが特徴です。

天然物はコナラやアカマツなどの生きた樹木に自生します。かつては栽培が非常に難しく、天然物しか存在しなかったため、料亭などでしか味わえない高級食材とされていました。

しかし、2004年にタカラバイオが人工栽培に成功し、その後、京都府京丹波町の企業である瑞穂農林が本格的な菌床栽培を開始。現在では日本最大規模の生産体制が整い、スーパーなどでも見かけるようになりました。

栽培には非常に繊細な管理が必要で、ぶなしめじが約100日で育つのに対し、大黒本占地は約130日かかります。

ふっくらとした軸の形状が七福神の大黒天に似ていることから「大黒本占地」と名づけられました。

一般的にスーパーで見かける「ぶなしめじ」とは別種で、ぶなしめじはシロタモギタケ属、大黒本占地はシメジ属に分類されます。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

【難読漢字】食べ物当て「大黒本占地」 幻のきのこでした（2枚）